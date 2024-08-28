投資廁所好過買樓？有市區「洗手間」呎價貴過太古城...

當住宅價格不斷下滑，不少業主持貨多年都要虧損之際，另類「磚頭」成為逆市奇葩身價暴漲。黃開基拍賣行周三(28日)拍賣售出一個市區廁所，成交價38.8萬港元，十年升值超過1.4倍。

該物業為旺角通菜街及旺角道交界的寶安大廈地下D廁所，實用面積僅25方呎，屬業主盤，以36萬元開價拍賣，獲買家出價競逐，最後搶高2.8萬元或約7.8%售出，成交呎價約15,520元，較港島鰂魚涌藍籌屋苑太古城平均呎價還高。

據悉，該物業由用家購入，至於原業主則約2014年以約16萬元買入，至今升值約22.8萬元。該行指出，上述廁所位於後巷位置，沒有提供銀行估價。物業亦佔有該廈部分業權份數，而大廈樓齡有近60年歷史，具收購重建潛力。

同場亦沽出兩項銀主盤，包括油麻地碧街大廈高層A室唐樓單位，實用面積約561方呎，以198萬元推拍，獲兩組買家競價，最後以223萬元售出，較開價高約25萬元或約12.6%，呎價約3,975元。資料顯示，上址曾於市場以408萬元推出拍賣，以是次售價比較，單位累劈多達185萬元，減幅達約45.3%。

至於餘下一項售出物業，為觀塘工廈世達中心中低層C及D室銀主單位，建築面積約5,241方呎，開拍價1,380萬元，被搶高110萬元，以1,490萬元成交，呎價約2,843元。