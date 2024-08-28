洲際航天科技半年續蝕7163萬人幣 不派中期息

洲際航天股價周三盤中再度觸及歷史低位0.65港元，收市報0.67港元，跌2.89%，今年以來經已累瀉79.57%。

業績公告顯示，期內洲際航天的收入按年倒退12.75%至1.48億元，指全球經濟持續下滑，復甦緩慢，對集團業務產生重大影響；沒有收入的航天業務，僅錄物業、廠房、設備和使用權資產折舊1,953.1萬元，6月底分部負債達5.51億元。

就整個集團而言，不計持作出售資產的部分，截至6月底，流動負債2.73億元，為流動資產的2.46倍，其中現金及現金等價物只有3,137.5萬元，而資本承擔超過2.04億元，資本負債比率為103.9%。

洲際航天去年向澳洲金融集團麥格理發行可換股債券，由於抵押品就是要籌的資金，麥格理不行使認股權，洲際航天就「冇錢落袋」。截至6月底，該批本金7億港元的可換股債券，洲際航天的所得款項淨額僅4,350萬港元。