【東方日報產評】港樓價崩勢難挽　經濟衰退來敲門

港府最新公布的數字顯示，7月私人住宅售價指數跌幅擴大，且連跌3個月，說明樓市撤辣效應已完全消散，樓價正在崩跌，二手樓價跌幅不斷擴大，一手樓價亦被拖下去，斷供拍賣個案不斷增加，反正大家都看不透後市，既然心中沒底，只有套現為上，保本保命。

如是者，樓價跌勢難挽，拖累百業，沒等到土地成本下降改善營商環境的效益出現，淘汰賽將令一大批投資者與企業消失，洗牌過程伴隨的是裁員、減薪、負資產急升，甚至是在內部需求疲弱下，通縮來襲，香港經濟衰退風險上升，得有心理準備，圍繞營商、投資與生活的苦日子還在後頭。

基本上，差估署的樓價指數有滯後效應。換言之，以近月樓市表現可推斷第三季指數將繼續下滑。雖則說美國可能9月減息，但港銀不大可能即時跟隨減息，且利息只是其中一項左右經濟發展的因素。更重要的是，外資何時會重臨？中國經濟何時會提速增長，讓中國資產價格走出低谷，帶動金融服務等核心產業的需求，讓香港這個國際金融中心有作為？

如今樓價處於跌浪，看不透底在何方，皆因政府的政策似乎是有心讓地價下跌，以達到減輕土地成本，調整產業結構的目的，問題是甚麼幅度的調整才足夠？若需求面續弱，而供應卻在政府的房策下不斷增加，樓價進入大熊市基本上無懸念，與房地產相關的產業投資缺口可以用甚麼來彌補？若沒有新產業替代收益來源，如何能確保香港經濟可持續發展？

樓價續跌，年底前負資產個案料續升，銀行面對風險不可能無動於衷，落雨收遮，加強風險管理是責之所在，不是政府出來「口噏噏」、「指指點點」可以改變商業運作模式。景氣下沉，企業縮減規模，甚或止蝕離場，乃自保之策。就如落場打麻雀玩「全銃」，眼見手上鋪牌太爛，棄胡不出銃不輸本就成首要目標。政府引入新資金速度緩慢，但擬離場資金卻不斷增加，如何能叫企業和市民保持信心？

近期有離地之說指香港要「多條腿走路」，呼籲港人勿「躺平」。其實過去香港經濟亦有起有落，港人更辛苦，都沒有「躺平」這個概念，這就是香港的奮鬥精神，而支持這種社會取態延續，是高效前瞻的政策和具透明度的市場運作，對制度有信心，無懼黑暗，「博老命」捱到天亮。身處新經濟時代，香港要尋求多元發展是無可厚非，但絕不是要透過讓傳統產業倒下來實現，這樣只會削弱競爭力，令香港與多元發展愈走愈遠。試問景氣衰退，連三餐都不保的話，還能求甚麼「多元」？核心產業、經濟基礎都步履蹣跚，還求多條腿走路，只怕天堂難見，地獄門開！

樓市並不是香港經濟的一切，但要救經濟，樓市有序運行卻是重要的基礎。港府如何應對樓市危機，同時加把勁提速其他產業發展，以實效強化市場信心乃當務之急，也是務必要做好的任務。謹記打鐵還須自身硬，自己爭氣交出成績，就不怕別人唱衰；如爛泥扶不上柄，神仙難救！