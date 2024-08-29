李偉傑：極兔速遞業績亮眼　中線看8.8元

極兔速遞2024年中期業績亮眼可喜，收入按年增長20.6%至48.6億美元，核心快遞服務收入更大增33.7%。更為亮眼的是，公司成功扭虧為盈，錄得淨利潤3,102.6萬美元，經調整淨盈利達6,324.8萬美元，經調整EBITDA更飆升795.6%至3.5億美元，展現強勁的盈利能力。

亮眼數據背後，東南亞市場功不可沒。極兔速遞憑藉完善的物流網絡、高性價比服務以及良好的客戶關係，東南亞包裹量同比大增42%，包裹平均投遞時間按年縮短13.8%。極兔速遞的東南亞收入按年增長22%至15.2億美元，市場佔有率攀升至27.4%，連續四年高踞行業榜首。極兔速遞在把握東南亞電商市場增長機遇之餘，積極開拓非電商平台客戶，在電商市場總量上升和社交電商興起中始終受益。

而在競爭激烈的中國市場，極兔速遞也成功突圍。公司緊抓社交電商發展機遇，深耕下沉市場，與多個電商平台展開深度合作，包裹量按年增長37%，市場佔有率達11%，穩居行業第一梯隊。更重要的是，通過精細化管理和運營優化，極兔速遞成功降低單票成本，中國市場經調整EBIT首次實現盈利，成為公司未來盈利增長的重要引擎。

中國電商市場趨向成熟，對快遞服務有更高要求，對極兔速遞而言既是機遇也是挑戰。一方面，電商平台格局變動，可能促使更多平台尋求差異化競爭，例如加強下沉市場佈局、深耕特定品類，為極兔速遞提供更多合作機會。極兔速遞可利用自身靈活的網絡和高性價比服務，吸引更多電商平台和商家合作，進一步擴大市場份額。

另一方面，電商巨頭之間的競爭加劇，也可能引發價格戰，壓縮物流服務商的利潤空間。市場更需物流服務商不斷提升服務質量和效率，才能在激烈的競爭中立於不敗之地。極兔速遞繼續深化與中國跨境電商平台合作，積極拓展海外倉和跨境物流服務能力，務求構建更强大的競爭壁壘。

除了中國市場，極兔速遞於新興市場也展現出巨大的發展潛力。公司積極拓展沙特阿拉伯、墨西哥等新興市場，包裹量按年暴增約64%，收入更是翻近1.2倍增長至逾2.9億美元。公司積極與當地主流電商平台建立合作關係，針對不同市場需求推出定制化服務，展現持續拓展全球市場的能力。例如，極兔速遞在中東地區推出的J&T SPEED產品，平均配送時間僅需58小時，同城快遞更可快至14小時內送達，成功開拓更廣闊的市場空間。未來，新興市場有望成為極兔速遞的增長引擎。

極兔速遞於中國市場、東南亞以至新興市場接二連三報喜，相信可為公司帶來業務長期穩健增長的動力，亦有助其進入更大收成期。早前恒生公司公布季度檢討結果，將極兔速遞納入恒生中國企業指數成分股中於9月9日起生效，獲入國指成分股反映市場對公司價值帶來肯定，同時亦會使被動資金追入，加上盈利能力持續改善，建議可在6.1元水平吸納，短線挑戰100天移動平均線7.5元，中線看8.8元，防守位置在5.5元。

華盛證券財富管理部董事 李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)