許繹彬：港股下周料現夾淡倉　騰訊或肩負重任

全球股票市場在本周歌舞昇平，港股亦總算有所跟隨，曾締造出五連升的良辰美景，但在成交仍然不足的情況下，現階段仍在18,000點以下徘徊。昨天(28日)更因科技股調整，連升被終止，正因未有成交配合，即使有減息的大好消息，港股現階段仍難有突破的條件。

筆者認為，全球焦點相信會集中在美國下月減息幅度，憧憬帶動全球主要股票市場即時舞動跳躍，美股及日股的投資者當然喜上眉梢，但港股投資者仍未受惠，只有減息受惠份子收租股及地產股在本周初曾稍作反彈，但彈至某水平後，又開始舉步維艱。其他藍籌份子則仍出現舊瓶新酒的劇情，稍為反彈後又再次回落。

在息口持續高企下，香港經濟復甦步伐一直受阻，現在終於等到息口有機會回落，相信會為其復甦進程帶來曙光，可惜在內地經濟復甦未有突破下，香港經濟難以獨善其身，慶幸在美元回落下，人民幣匯率稍作回暖。現階段只可靜待內地公布重要數據會出現驚喜，帶動A股有所反彈，從而令港股水漲船高。今日(29日)適逢期指結算，港股在8月出現持續無力感的情況下，下周可能會出現夾淡倉情況，如投資者欲小試牛刀，一定選反彈力足的騰訊。