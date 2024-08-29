許繹彬：港股下周料現夾淡倉 騰訊或肩負重任
2024年08月29日 10:21
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耀才證券(01428)執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周投資者關注的焦點定必是憧憬美國聯儲局可能將於9月減息。全球股票市場確實因此消息已穩步上揚，道指在本周二(27日)創下收市新高；被喻為亞洲股票龍頭的日本市場，在本月5日經歷31,156點的「黑色星期一」後，儘管未似道指般創新高，但已重返38,000點水平。
全球股票市場在本周歌舞昇平，港股亦總算有所跟隨，曾締造出五連升的良辰美景，但在成交仍然不足的情況下，現階段仍在18,000點以下徘徊。昨天(28日)更因科技股調整，連升被終止，正因未有成交配合，即使有減息的大好消息，港股現階段仍難有突破的條件。
本周另一焦點，相信一定是只榮登首富短短兩周，便極速卸下此名銜的內地平價電商拼多多創辦人黃崢，他8月初時仍以486億美元身家，超越農夫山泉(09633)創辦人鍾睒睒，成為中國首富。惟不知是否巧合，當全城熱論一隻以售賣平價貨的電商的市場，足以令創辦人榮登中國首富之際，拼多多突然發盈警，指電商行業競爭加劇，不看好未來電商前景，令利潤增長不可持續，收入增長將放慢。
此言一出，其在美國上市的股價即大幅「插水」，急挫28.5%，收報100美元，導致黃崢身家單日蒸發141億美元，跌至352億美元，令其在中國富豪榜排名急跌至第四位，暫成為最短暫的中國首富。拼多多的盈警，不止令其創辦人失去中國首富寶座，更令在港上市的電商同業阿里巴巴(09988)及京東(09618)難逃捱沽的厄運。
本周市場還有一焦點，就是「AI股王」英偉達(Nvidia)於本周三美股盤後公布業績，其業績相信將會左右科技股和AI主題股未來走向。當市場等待英偉達業績之際，在港上市的科技股在本周二先行偏軟，股王騰訊(00700)及美團(03690)下調，令一直疲弱的恒生指數下挫近200點，暫守在50天平均線17,536點之上。
筆者認為，全球焦點相信會集中在美國下月減息幅度，憧憬帶動全球主要股票市場即時舞動跳躍，美股及日股的投資者當然喜上眉梢，但港股投資者仍未受惠，只有減息受惠份子收租股及地產股在本周初曾稍作反彈，但彈至某水平後，又開始舉步維艱。其他藍籌份子則仍出現舊瓶新酒的劇情，稍為反彈後又再次回落。
在息口持續高企下，香港經濟復甦步伐一直受阻，現在終於等到息口有機會回落，相信會為其復甦進程帶來曙光，可惜在內地經濟復甦未有突破下，香港經濟難以獨善其身，慶幸在美元回落下，人民幣匯率稍作回暖。現階段只可靜待內地公布重要數據會出現驚喜，帶動A股有所反彈，從而令港股水漲船高。今日(29日)適逢期指結算，港股在8月出現持續無力感的情況下，下周可能會出現夾淡倉情況，如投資者欲小試牛刀，一定選反彈力足的騰訊。