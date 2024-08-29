港交所：香港ETF「新貴」推動多元化發展

香港ETP（交易所買賣產品）市場，包括ETF（交易所買賣基金）和槓桿及反向產品，今年首7個月迎來26隻新產品上市，超過2023年全年的新上市產品數目，令ETP總數增至190隻。

此外，該市場下半年開局良好，單於7月已迎來6隻新產品上市，而於今年新上市產品在7月份之平均每日成交額已達到6,840萬元。新產品頻頻推出，不單帶領市場更多元化的發展，同時可提升香港ETP市場的流動性，將有助鞏固香港作為亞洲ETF中心的地位。

捕捉虛擬資產領域的新工具

今年以來，其中一隻較矚目的新上市ETP，莫過於亞洲首隻比特幣反向產品。該反向產品於7月份在香港交易所上市，為投資者提供捕捉比特幣價格變動的新工具。目前，香港交易所共有十隻虛擬資產ETP可供選擇，包括亞洲首批六隻虛擬資產現貨ETF（於今年4月份上市），以及亞洲首批三隻虛擬資產期貨ETF（於2022年底及2023年初上市）。截至7月底，香港虛擬資產ETP市場的市值已超過36億元，反映投資者對產品有所需求，此領域具備增長潛力。

另外，香港的主題式ETF市場亦持續擴充。年內，隨着投資於人工智能及自動化、數碼支付、Web3等不同主題的新ETF陸續登場，主題式ETF於今年首7個月的平均每日成交額已增長至超過20億元，截至7月底的資產管理規模更達到633億元。

新資產類別助把握亞洲增長機遇

今年上市產品之中不乏新的資產類別，包括首隻追蹤中國國企的ETF產品，以高息國企股為投資標的，涵蓋能源、通訊服務、工業、公用事業及醫療保健等多個行業。

此外，日本市場今年以來備受關注，香港ETF市場亦引入多隻新的日本股票ETF和槓桿及反向產品，包括以追蹤大市的日經225指數及日本東證100指數為基準的產品，為投資者提供更多產品選擇。

從宏觀經濟角度而言，美聯儲即將開啓減息週期，影響著投資決策及市場趨勢。香港ETF市場今年的美國國債ETF上市數目亦有所上升，共有四隻分別投資於長期（20年以上）及中期（3至5年）美國國債的新產品。此等新產品可讓投資者根據其利率預期調整風險；若投資者冀捕捉利率下調時債券價格的上升潛力，長期債券ETF則尤其具吸引力。

香港ETP市場的多元化發展格局，再一次突顯香港作為國際金融中心的地位，體現香港資本市場的全球影響力。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁（Brian Roberts）