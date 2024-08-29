郭家耀：港股繼續區間上落　美團可望挑戰120元

宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美元匯價回落，人民幣有轉強迹象，對港股有一定幫助。不過，市場對美國聯儲局息口去向已有一定預期，加上業績期亦近尾聲，企業盈利表現現分歧，在股價升跌互相抵銷下，指數難有突破，相信要有新消息刺激，恒指才能升穿18,000點水平，下方支持在17,200點水平，料大市短期在此區間上落為主。