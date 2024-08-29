郭家耀：港股繼續區間上落 美團可望挑戰120元
2024年08月29日 11:10
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（中新社圖片）
宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美元匯價回落，人民幣有轉強迹象，對港股有一定幫助。不過，市場對美國聯儲局息口去向已有一定預期，加上業績期亦近尾聲，企業盈利表現現分歧，在股價升跌互相抵銷下，指數難有突破，相信要有新消息刺激，恒指才能升穿18,000點水平，下方支持在17,200點水平，料大市短期在此區間上落為主。
比亞迪股份(01211)中期多賺24%，郭認為其業績符合預期，尤其在新能源汽車銷售帶動下，毛利率有所提升，盈利能力跑贏同業，相信市場對此份成績表收貨。而股價績後偏軟，主要受板塊氣氛拖累，不少新能源車企業績倒退甚至錄得虧損，市場擔心車企為搶佔更多市場份額，或要進行減價促銷，對比亞迪造成一定影響，料股價短期難有太大升幅。不過，比亞迪計劃未來把海外汽車銷量提升至佔總銷量近一半水平，若能達成目標，料減輕營運風險，不妨繼續留意其進度。
美團(03690)次季經調整淨利按年增77.6%，績後股價飆高。郭指其業績遠勝預期，期內送餐業務利潤進一步提升，新業務經營虧損亦大幅收窄。另外，公司公布將在回購總額不逾10億美元的B類普通股股份，料對股價亦有正面作用。不過，市場憂慮內地消費市道仍然疲弱，美團股價難有太大突破，料升至120元見阻力，支持位則在100元。