美超微延遲公布業績　股價插19%　創辦人身家自高位縮66%

外媒報道，伺服器供應商美超微電腦(Super Micro)股價周三(28日)收市勁挫19%，此前該公司指將延後申報2024會計年度10-K年報。主席梁見後個人財富淨值單日蒸發超過8億美元(約62.4億港元)，在股價劇烈波動下，已導致其財富自今年3月時高位損失近三分二。

美超微表示，需要更多時間來完成對其財務報告內部控制的評估，將延遲提交截至6月底止的2024會計年度10-K年報，並將在8月30日提交逾期申報通知。

美國知名沽空機構興登堡研究(Hindenburg Research)周二(27日)發表報告，指美超微涉及會計操縱、家族內部交易及逃避制裁等問題，因此開始沽空該公司股票。

美超微股價周三曾重挫近28%，創近6年來最大跌幅，收市大跌19%，報443.49美元，遠低於3月時見1,188.07美元。

這樣對於美超微及梁見後來說是一大轉折，梁見後的財富幾乎來自他對公司的持股。據億萬富豪指數，梁見後的財富在3月時短暫衝上90億美元，當時市場對伺服器的強勁需求，帶動美超微股價創歷史新高。惟截至周三，梁見後的財富淨值已回落至35億美元，自高位萎縮62%，令今年增幅縮至15億美元。