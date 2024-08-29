中旅：上半年國內旅遊消費27億人次　惟純利少賺72%

至於香港業務方面，他提到，位於紅磡的酒店已在5月開業，相信能為公司帶來穩定現金流。另正物色香港海濱或海島旅遊景點的併購機會。同時，正研究參與香港北部低空旅遊，包括只提供配套服務、以機隊直接營運等方案，強調目前未有定案，惟自身經營須向港府申領牌照，公司會合規發展。

他又指，內地將重點發展海南及新疆等的旅遊項目，而東南亞及中東為海外市場發展重心。

該公司上半年盈利大跌72%，主要因投資性物業公允值下跌9,200萬港元，財務總監張道榮表示，這主要涉及出租物的價值重估，當中香港物業佔80%，其次在廣州及北京，公允價值跌約3%，與整體市道相若。

中旅昨晚(28日)公布今年上半年賺6,323萬港元，按年倒退71.8%；每股盈利1.14仙；中期息每股1.5仙。期內收入21.36億元，按年升3.99%；毛利率28.57%，按年跌7.88個百分點。期內除酒店業務經營溢利按年增長18.83%至8,222.2萬元外，旅遊景區及相關業務、旅遊證券及相關業務、客運業務之經營溢利分別下跌69.42、17.58及9.6%。