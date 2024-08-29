洪水橋#LYOS開放花園複式戶示位　推出多項優惠

上述示範單位為複式D座53號單位，實用面積783方呎，可享開揚山景，附有天台及花園。室內裝潢簡約時尚，以暖色做主調。全盤至今已累售280伙分層單位及27伙花園複式戶，套現逾18億元。

長江實業營業部首席經理郭子威表示，市場普遍估計息口將有望平頂或向下調整，相信消息將有助穩定市民對樓市的信心，帶動投資者重返物業市場。集團正積極部署售樓策略，以配合預期的利好勢頭。

該公司高級營業經理梁焯鏗表示，凡購買#LYOS指定在售的花園複式戶，除了家具禮券外，另可選擇認購指定住客車位，並享有現金回贈，若以獲取現金回贈金額52.5萬元計，大概等於以半價認購車位。同時，提供最高達成交價八成半的按揭優惠，按息首36個月上限低至最優惠利率(P) 減2.5厘，現P為5.875厘，即息率低至3.375厘，年期最長可至25年。