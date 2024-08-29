長江實業集團聯同世邦魏理仕推展北京•御翠園全球宣傳

長江實業集團旗下和記地產集團宣布，即將委任國際房地產顧問公司世邦魏理仕集團(CBRE)擔任全球宣傳夥伴，聯手推進大型住宅項目北京•御翠園的「獻禮全球」宣傳計劃。

本月初北京•御翠園項目消息一出，旋即引起市場關注，於月中啟動宣傳計劃後更成為城中熱話。現時「獻禮全球」宣傳計劃已於內地多個主要城市展開，並舉辦多場規模200人以上的潛在客戶交流活動，讓客戶深入了解項目的獨持優勢，反應熱烈。事實上，宣傳計劃推出至今短短兩周內已接獲大量查詢及預約參觀，並成為社交平台的熱搜對象。

作為「獻禮全球」宣傳計劃的重要一環，項目近日在北京舉行兩次名車巡遊活動，由多款名貴跑車組成的車隊，從御翠園聯排府邸區出發，穿梭於北京CBD地段，途經朝陽公園、國貿等城市地標，吸引大批市民駐足觀看。

和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，即將與CBRE聯手，不僅在北京、香港及內地其他主要城市推廣北京•御翠園項目，並借助該公司於歐美及亞太區的廣泛網絡，向其逾十萬名高淨值客戶推廣項目。

世邦魏理仕華北區董事總經理劉煥麗稱，樓房的價值，一直都是由地段及品質決定的。就北京市場來說，朝陽公園為原點，向東輻射3公里，是北京東部傳統的富人區。該區匯聚多個知名豪宅，即使十多年過去，二手房單價仍維持在每方米約11萬至12萬元人民幣左右。