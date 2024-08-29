中遠海運港口：不明朗因素促提早出貨 料吞吐量增逾4%
2024年08月29日 19:15
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左起：副總經理陳毅鵬；董事會主席兼董事總經理朱濤；董事副總經理黃天祐；總會計師趙豐年
碼頭營運商中遠海運港口(01199)董事會主席兼董事總經理朱濤表示，美國總統選舉、利率周期變化、地緣政治局勢等不明朗因素，部分訂單提早出貨，加上製造業回暖，利好貿易及物流業，預料全年碼頭吞吐量增長超過4%。
他坦言，紅海危機、以巴衝突等地緣政治事件持續發酵，不利物流業，旗下希臘碼頭吞吐量及收入在上半年錄跌，但公司背靠母企中遠海控、OA聯盟，能有效應對航線、航路變化及作業安排，受影響程度已較周邊其他碼頭為少。與此同時，已增加歐洲支線，部分吞吐量轉移至旗下西班牙碼頭，認為公司全球化布局能有效應對有關風險。
朱濤又指，正穩步推進秘魯錢凱港建設，有望下半年投產。未來會跟隨客戶步伐，完善汽車、跨境電商、新能源等行業的供應鏈解決方案，並會持續拓展全球網絡，包括建立地中海地區、中東地區樞紐，亦關注東南亞、南亞等新興市場的發展機會。
總會計師趙豐年指，今年全年資本開支上限已調整為8.9億美元，當中2.3億美元用於股權投資，餘下的6.6億美元用於碼頭固定資產投資，而上半年資本開支為3.27億美元。
另外，該公司向關連東方海外國際(00316)出售中遠海運港口(天津)20%股權，作價4,928.9萬美元。朱氏指，完成後，公司仍持有天津碼頭80%股權，不影響其控股權，強調交易條款公平合理，也是按照一般商業條款簽訂，認為交易能為公司創造更大價值，並進一步鞏固公司在中國的領地位，同時促進公司與東方海外的聯繫，業務及戰略協調。至於東方海外在綠色及智慧港口的經驗，有利天津碼頭的發展。