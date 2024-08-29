中遠海運港口：不明朗因素促提早出貨　料吞吐量增逾4%

他坦言，紅海危機、以巴衝突等地緣政治事件持續發酵，不利物流業，旗下希臘碼頭吞吐量及收入在上半年錄跌，但公司背靠母企中遠海控、OA聯盟，能有效應對航線、航路變化及作業安排，受影響程度已較周邊其他碼頭為少。與此同時，已增加歐洲支線，部分吞吐量轉移至旗下西班牙碼頭，認為公司全球化布局能有效應對有關風險。

朱濤又指，正穩步推進秘魯錢凱港建設，有望下半年投產。未來會跟隨客戶步伐，完善汽車、跨境電商、新能源等行業的供應鏈解決方案，並會持續拓展全球網絡，包括建立地中海地區、中東地區樞紐，亦關注東南亞、南亞等新興市場的發展機會。

總會計師趙豐年指，今年全年資本開支上限已調整為8.9億美元，當中2.3億美元用於股權投資，餘下的6.6億美元用於碼頭固定資產投資，而上半年資本開支為3.27億美元。