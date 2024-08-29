麗港城兩房議價後售580萬　5年帳蝕115萬

藍籌屋苑再錄蝕讓成交，茶果嶺麗港城兩房單位，議價後以580萬元易手，約5年帳面蝕115萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原葉俊安表示，鴨脷洲海怡半島8月暫錄約13宗買賣，已超上月全月約12宗，屋苑4座中低層E室，實用面積約598方呎，套三房間隔，放盤數月，最新以708萬元沽出，呎價約11,839元。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌康怡花園N座中層11室，實用面積約461方呎，兩房間隔，獲上車用家垂青，近期叫價約555萬元，輕微議價後以550萬元成交，呎價約11,931元。

●世紀21溢榮郭少玲指，筲箕灣居屋愛蝶灣7座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，有裝修，去年2月放盤未補價第二市場叫價660萬元，獲買家洽購，以593萬元獲承接，累減68萬元，減幅約10.3%，呎價約10,017元。

●中原鄭俊輝表示，小西灣藍灣半島8座低層A室，實用面積約728方呎，套三房連工人房間隔，享全海景，叫價1,050萬元，最新以946萬元成交，呎價約12,995元，新買家為用家。

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九龍區

●利嘉閣郭煥然指，茶果嶺麗港城16座中層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，最初叫價605萬元，議價後以580萬元易手，呎價約11,219元，原業主於2019年以約695萬元購入，帳面蝕115萬元。

●世紀21富山(香港)黃澤龍表示，黃大仙居屋翠竹花園8座低層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，新近獲綠表買家於未補價第二市場以342萬元購入，呎價約5,777元，上址原先叫價400萬元，放盤約兩個月沽出。

●利嘉閣潘立信稱，紅磡海濱南岸5座低層B室，實用面積約593方呎，三房間隔，叫價850萬元，區內客議價後以688萬元成交，略低於市價，呎價約11,602元。

●美聯張曉盈指，西南九龍君滙港5座中高層F室，實用面積約541方呎，三房間隔，區內買家以925萬元承接單位，呎價約17,098元，原業主於2010年2月以約535萬元購入，持貨約14年帳面賺約390萬元。

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新界區

●利嘉閣郭建民稱，沙田新城市廣場3期紫藤閣中層E室，實用面積約733方呎，套三房間隔，望園景，原先叫價1,150萬元，放盤約7個月，近日以1,050萬元成交，呎價約14,325元，原業主在2019年以約以1,288萬元買入，帳面蝕238萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田富豪花園I座中層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望河景，放盤9個月，叫價600萬元，減幅20%，減價120萬，以480萬元成交，呎價約10,323元。

●中原余思強表示，將軍澳新都城1期3座中層E室，實用面積約526方呎，套三房間隔，以628萬元成交，呎價約11,939元，原業主於2006年9月以238萬元購入，約18年帳面獲利390萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋廣明苑B座中層7室，實用面積約433方呎，有裝修，望內園景，8月初放盤未補價第二市場叫價360萬元，獲白居二客以320萬元承接，一口減40萬元沽出，減幅約11%，呎價約7,390元。

●中原朱偉源指，將軍澳海翩滙3座中層C室，實用面積約518方呎，兩房間隔，最新以774萬元易手，呎價約14,942元，新買家為首置客，原業主於2016年9月以575.5萬元購入，約8年帳面獲利198.5萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山觀瀾雅軒4座高層B室，實用面積約605方呎，兩房間隔，議價後以730萬元易手，呎價約12,066元，新買家為區內用家。

●中原黃達雄稱，大埔中心8月暫錄約5宗買賣，屋苑15座中層H室，實用面積約532方呎，三房間隔，6月原先叫價約650萬元，日前議價後以564.3萬元沽出，呎價約10,607元，新買家為同區換樓客。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水8月暫錄約45宗二手買賣，上水中心5座高層C室，實用面積約350方呎，兩房間隔，日前議價後以400萬元易手，呎價約11,429元，新買家為上車客。

●中原伍耀祖指，天水圍居屋天麗苑中層9室，實用面積約426方呎，和諧式一房單位，已補價自由市場叫價420萬元，放盤3個月，累減40萬元，以380萬元沽出，呎價約8,920元，原業主於2018年12月以408萬元買人，持貨近6年帳面蝕28萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門海翠花園6座低層D室，實用面積約609方呎，兩房間隔，只睇樓一次，即以396萬元並一筆過付款購入上述單位，呎價約6,502元，成交價為屋苑近年新低，原業主於2022年以約643萬元購入，帳面虧蝕約247萬元，重回2016年價位

●祥益黃文樂稱，屯門居屋兆畦苑A座低層21室，實用面積約489方呎，兩房間隔，新婚首置客見屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，累積減價100萬元，在已補價自由市場以320萬元購入，呎價約6,544元。

●美聯梁浩文表示，屯門美樂花園3座低層F室，實用面積約699方呎，三房間隔，原先叫價488萬元，及後獲區內收租客議價後以470.8萬元增持作收租之用，呎價約6,735元。

●中原余仲平指，荃灣爵悅庭東爵軒高層F室，實用面積約479方呎，兩房間隔，可海景，去年底開始放盤，叫價818萬元，多次下調叫價，最近已減至688萬元，經議價後，再減28萬元，以660萬元沽出，呎價約13,779元，新買家為外區上車客。

●中原黃政遠表示，青衣8月錄約23宗二手買賣，按月下跌約55%，公屋及居屋佔12宗，公屋青衣邨宜逸樓高層21室，實用面積約443方呎，兩房間隔，本月初放盤，未補價第二市場叫價320萬元，累減40萬元，以280萬元沽出，呎價約6,321元。

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