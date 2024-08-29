中銀香港上半年撥備升近69% 涉內房及本地物業投資者
2024年08月29日 20:49
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徐海峰（左三）、劉承鋼（右三）
中銀香港(02388)上半年減值準備淨撥備按年飆升68.73%，副總裁兼風險總監徐海峰解釋，上半年宏觀前景轉差，銀行更新預期信用損失模型參數，導致個別客戶內部評級調整，同時個別不良客戶財務狀況轉差或抵押品估值下跌，因而補充損失準備，主要屬內地房地產及個別本地房地產投資客戶。他強調，銀行會平衡業務發展和資產質素，相關全年不良貸款將保持相對平穩的水平。
徐海峰稱，在高息環境下，房地產貸款市場仍然受壓，部分本地商業房地產企業的流動性壓力增加，但該行地產組合資產質量維持良好，貸款結構亦處於健康水平，相關風險可控；同時香港房地產客戶大多為本地大型藍籌企業，形容相關財務狀況穩定。隨着美國聯儲局有望開展減息周期，料有助改善房地產客戶還款能力，相信風險可控，未來會堅持穩健風控政策。
上半年，中銀香港淨息差擴闊1點子，至1.46厘。副總裁兼財務總監劉承鋼認為，上半年淨利息收入及淨息差均表現良好，包括存貸款基本保持穩定，直接推動生息資產上升。減息周期將對銀行淨息差構成一定的壓力；該行作出一系列前瞻性部署，包括投資債券市場，冀紓緩利率下行對淨息差的影響，冀全年淨利息收入穩中有升。