中銀香港上半年撥備升近69%　涉內房及本地物業投資者

徐海峰稱，在高息環境下，房地產貸款市場仍然受壓，部分本地商業房地產企業的流動性壓力增加，但該行地產組合資產質量維持良好，貸款結構亦處於健康水平，相關風險可控；同時香港房地產客戶大多為本地大型藍籌企業，形容相關財務狀況穩定。隨着美國聯儲局有望開展減息周期，料有助改善房地產客戶還款能力，相信風險可控，未來會堅持穩健風控政策。

上半年，中銀香港淨息差擴闊1點子，至1.46厘。副總裁兼財務總監劉承鋼認為，上半年淨利息收入及淨息差均表現良好，包括存貸款基本保持穩定，直接推動生息資產上升。減息周期將對銀行淨息差構成一定的壓力；該行作出一系列前瞻性部署，包括投資債券市場，冀紓緩利率下行對淨息差的影響，冀全年淨利息收入穩中有升。