美股3大指數向好　英偉達早市跌2.6%

美股3大指數早段向好，道指升72點，報41,164點；標指升18點，報5,610點；納指升137點，報17,693點。港股夜期報17,700點，跌21點，低水86點。

全世界最受關注的科技巨頭、人工智能(AI)概念股之王英偉達(Nvidia)公布了上季業績，收入按年大增1.22倍至300.4億美元；經調整純利亦按年大增1.51倍至169.52億美元，不出所料地又一次刷新歷史新高，同時宣布500億美元的回購計劃。可惜，這樣強勁的業績再加上大規模的回購，並未能令投資者滿意，其股價於周三盤後一度挫逾8%，周四美股早段曾挫2.6%，低見122.34美元。

事實上，上季的業績數據已經好過市場分析員的平均預期，但投資者對於這份業績依然不收貨，似乎反映出投資銀行的分析員與市場預期一定程度上脫節。而展望本季度，英偉達預期收入為325億美元(上下浮動2%)，相當於按年增長79.35%，料為事隔6個季度後增速首次低於100%。

話雖如此，79%的預期增速是建基在該公司極高的收入基數。更重要的是，325億美元的收入預測，已高過分析員平均預期的319億美元，因此強行解讀為收入放緩引發投資者恐慌，也實在沒甚麼道理。金融研究及基金評級機構晨星（Morningstar）表示，對英偉達的信心依然存在，短期內隨着圖像處理器（GPU）的產能提升，相信其數據中心收入每季都會增加數十億美元。不過，晨星對英偉達的合理估值僅為每股105美元，這亦是分析員與市場投資者對估值分歧的又一例證。

英偉達上季數據中心業務收入262.72億美元，按年增長1.54倍；遊戲業務收入為28.8億美元，按年增長15.84%。行政總裁黃仁勳亦表示，看好AI晶片供應會在未來的季度繼續增長，而Blackwell系列新產品會在第四季開始發貨交付。

另一方面，一手引起AI浪潮的OpenAI據報正尋求新一輪融資，募資金額料達到10億美元。報道稱，今次融資會把OpenAI的估值推升至1,000億美元以上，由Thrive Capital領投，微軟亦會參與這輪融資。

此前導致全球Windows電腦大死機、癱瘓多國機場的網絡安全公司CrowdStrike亦公布了季度業績。管理層聲稱，客戶未有因為此前的事故而棄用公司的產品，在與客戶解釋及溝通後，反而讓他們「想要向我們購買更多(服務)」。至於有關於事故的潛在索償訴訟，管理層認為現在評估結果為時尚早，並指客戶協議中有公司承擔責任上限的條款，同時也有旨在減輕風險的保險政策，公司也有強大的現金儲備應對。CrowdStrike股價報281.26美元，升6.46%。