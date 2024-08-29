發展商趁降息將臨推盤　何文田站項目首價單84伙

市場憧憬減息有利樓市，發展商趁勢起動。早前招標出售面積較大單位的何文田站項目，周四(29日)公布首張價單，涉及84伙，主要推售兩房戶型。同區另一單幢現樓，上載銷售安排，於下周一招標發售6伙，搶先成為9月首個開售的全新盤。

●何文田站朗賢峯第IIA期首張價單84伙

●何文田名鑽下周一招標賣6伙

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周四(29日)上載首份銷售安排，推出6伙於下周一(2日)起招標發售。將發售單位包括2伙兩房戶及4伙三房戶，實用面積介乎423至821方呎，集中於低層。招標期截至11月30日，期間每日下午3時招標，同日下午4時截標。該盤已屆現樓，採單幢設計，僅提供80伙。

●西營盤半山名滙部署最快9月推售

●北角海璇II四房成交價4,986萬元

●洪水橋#LYOS加推優惠吸客

●大埔海日灣II三房成交價1,794萬元

大埔白石角海日灣II，今(29日)錄得第3座8樓C室，為實用面積1,196方呎，三房間隔，成交價1,794.5萬元，呎價約15,004元。資料顯示，買家採用「先租後買 」付款計劃入市，享可享租金回贈。