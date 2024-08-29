發展商趁降息將臨推盤 何文田站項目首價單84伙
2024年08月29日 22:04
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市場憧憬減息有利樓市，發展商趁勢起動。早前招標出售面積較大單位的何文田站項目，周四(29日)公布首張價單，涉及84伙，主要推售兩房戶型。同區另一單幢現樓，上載銷售安排，於下周一招標發售6伙，搶先成為9月首個開售的全新盤。
●何文田站朗賢峯第IIA期首張價單84伙
鷹君(00041)旗下的何文田站朗賢峯第IIA期，周四(29日)推出首張價單，提供84伙，折實平均呎價約20,772元，較同系列第IIB期於4個月前推出的首批單位高約4%。新一批單位包括78伙兩房戶及6伙三房戶，實用面積482至725方呎，折實價941.2萬至1,664.7萬元，折實呎價18,438至22,961元。
●何文田名鑽下周一招標賣6伙
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周四(29日)上載首份銷售安排，推出6伙於下周一(2日)起招標發售。將發售單位包括2伙兩房戶及4伙三房戶，實用面積介乎423至821方呎，集中於低層。招標期截至11月30日，期間每日下午3時招標，同日下午4時截標。該盤已屆現樓，採單幢設計，僅提供80伙。
●西營盤半山名滙部署最快9月推售
九龍建業(00034)旗下西營盤高街的住宅項目，於周四(29日)公布命名為半山名滙。項目提供111伙，標準戶佔110伙，戶型涵蓋一房至三房，另有1伙頂層特色戶，實用面積約221至逾740方呎。發展商指，該盤以豪宅為定位，定價會參考附近樓盤做價及近期新盤成交價，部署最快9月底推售。該盤預計關鍵日期為2025年11月30日。
●北角海璇II四房成交價4,986萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周四(29日)通過招標售出第3座11樓A室，實用面積1,492方呎四房間隔，可享海景，連同1個車位成交價4,986.8萬元，呎價約33,424元。該盤於3日內共售出5伙，共涉逾2.2億元，平均呎價呎價約34,232元。
●洪水橋#LYOS加推優惠吸客
長實集團(01113)的洪水橋#LYOS，修訂價單，將24伙複式單位定價上調約4.6%，同時加推52.5萬元售價折扣優惠。該公司高級營業經理梁焯鏗表示，該盤新推出多項優惠，凡購買指定花園複式戶，買家可獲贈30萬元家具禮券。同日開放全新花園複式戶現樓示範單位以供預約參觀。
●大埔海日灣II三房成交價1,794萬元
大埔白石角海日灣II，今(29日)錄得第3座8樓C室，為實用面積1,196方呎，三房間隔，成交價1,794.5萬元，呎價約15,004元。資料顯示，買家採用「先租後買 」付款計劃入市，享可享租金回贈。