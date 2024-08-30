東方日報B2：樓價冧　中銀撥備飆68%

徐海峰稱，在高息環境下，房地產貸款市場仍受壓，部分本地商業房地產企業的流動性壓力增加，但該行地產組合資產質量維持良好，貸款結構亦處於健康水平，風險可控；同時香港房地產客戶大多為本地大型藍籌企業，財務狀況穩定。隨着美國聯儲局有望開展減息周期，料有助改善房地產客戶還款能力，相信風險可控，未來會堅持穩健風控政策。他強調，銀行會平衡業務發展和資產質素，相關全年不良貸款將保持相對平穩。

徐海峰提到，截至今年6月底，中銀的香港房地產貸款總額2,620億元，較去年底下跌4.7%，不良率0.16%，加權平均抵押率(LTV)不高於45%，認為屬健康水平，資產質素仍然良好。

內房方面，中銀的貸款總額佔比已下降至約5.3%，不少來自信貸狀況較好的國企客戶，僅18%來自民營房企，可是不良率仍高達10.3%，未來會繼續關注客戶流動性。目前內房去庫存壓力仍大，但是內地當局推出多項穩定樓市措施，相信有利房企銷售回穩。

上半年，中銀香港純利按年升17.89%；淨利息收入259.82億元，按年升11.95%，增速比去年同期顯著放慢；不計外匯掉期合約的淨息差擴闊一點子，錄1.46厘。副總裁兼財務總監劉承鋼認為，淨利息收入及淨息差均表現良好，包括存貸款基本保持穩定，直接推動生息資產上升。減息周期將對銀行淨息差構成一定的壓力，但該行已作準備，包括投資債券市場，冀紓緩利率下行對淨息差的影響，推動全年淨利息收入穩中有升。

期內淨服務費及佣金收入為50億元，按年僅升1.75%，即使基金分銷及保險佣金收入按年分別升27.2%及10.1%，且旅遊業帶動買賣貨幣佣金收入升43.5%，但由於信貸需求疲弱，貸款佣金收入下降，抵銷了部分升幅；服務費及佣金支出上升，主要因業務量上升所致。

本地按揭市場方面，中銀香港副總裁陳文表示，上半年累計新做按揭8,903宗，涉及金額4,455億元，較去年底增長2.8%，並認為按揭業務已積極回應市場。他承認，本港短期一手住宅供應增加，市場仍然面對壓力，但見到市場有剛性需求，加上有各項專才計劃，相信市場會隨着減息而回暖，但仍需要一段時間。

另一方面，中銀香港委任安永為2024財政年度核數師的建議，羅兵咸永道提供的中期財務報告審閱服務已經完成。