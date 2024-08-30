【東方日報產評】人幣升值窗口開　外資眼亮終歸來

這幾年，中國備受中美博弈、房地產泡沫與地方政府債務危機等內外因素衝擊，經濟增長放緩，內部需求轉弱，是不爭的事實。之不過，經濟盛衰循環本就是平常事，而中國是在全球超級量化寬鬆以來，最先着手去槓桿、消泡沫的主要經濟體。隨着今年以來內房危機止住惡化趨勢，出口與製造業保持發展，中國企業保持盈利能力並增加分紅，與泡沫化的美國經濟形成對比。只要中國市場門戶保持進一步開放，理性分析風險與回報的外資，終會選擇歸來中國市場。而未來美國啟動減息周期，人民幣匯價回升，中國資產有望迎來見底回升的拐點。

過去中國經濟高速發展，惟過於依賴房地產發展，在全球央行量化寬鬆之下，樓市泡沫白熱化，內地銀行貸款政策向大型房企客戶傾斜，地方政府亦樂見房企炒高地價樓價，坐收豐厚的土地收入。之不過，大型房企濫用槓桿，「十個桶、五個蓋」，炒高地價賺取暴利，再以槓桿換來的豐厚資本向其他產業擴張，形成跨行業風險，銀行的風險尤其突出。

至於地方政府，過於依賴土地收入，不事生產，不搞經濟。直至2020年，中央政府終於叫停這部「瘋狂列車」，一系列反壟斷，嚴防跨產業風險展開，當局並採取措施促銀行限制和減少房產貸款佔比，改革地方政府財政。房地產企業「大不得能倒」、「樓價只升不跌的預期」，都隨着當局的雷厲整頓之風而消散，代之而起是內房企資金鏈斷裂，樓市停滯，庫存大量積存，樓盤爛尾等等，非但引發社會問題，更衝擊百業、固定資產投資及消費市道，經濟隨之減速，正是中國經濟的現實寫照。

不過，過去半年，內房泡沫治理有着積極的變化。首先是內房企業不論大小，有序推進債務重組，因單一房企巨無霸倒下而拖垮中國經濟的說法沒成為事實；二則保交樓見進展，房企銷售雖未復舊觀，但務實行銷的交易活動重現，土地交易不缺，市場活動逐步復常；三則當局以各種辦法積極加快去庫存，包括准許地方政府用專項債向發展商收購閒置土地興建保障性住房，從供應方面助市場加快復原。

同時，銀行減少側重在房地產貸款業務，將更多資源支持民營企業尤其中小微企發展；地方政府亦改革收入結構，深耕地方經濟建設。這些改變將為中國經濟注入堅實的動力。

見到最近不少中企公布業績，盈利升跌有時，但不少企業增加派息，向市場發出強烈信號，就是願意與投資者分享發展紅利，且對前景有信心。以目前中國資產的低迷估值，優質中企股息回報率愈顯突出；當美國減息，美元匯價轉弱，人民幣相對升值，將進一步放大這股投資吸引力，中國資產有望打響翻身戰。

正當歐美都在散布中國產能過剩的恐慌之際，中國製造業外資准入限制措施全面取消在即，並正促使外資准入負面清單合理縮減，推動電訊、教育、醫療等領域開放，為外資提供良好的營商環境。投資者得對中國超大規模市場潛力持續釋放保持信心，中國的商業景氣將柳暗花明又一村！