鄧聲興：中資企業內鬥激烈 損電商生態
2024年08月30日 04:30
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現時宏觀經濟形勢複雜，中國居高不下的青年失業率，以及持續疲軟的房地產行業等因素下，內地消費需求疲弱，累及零售及電子商務行業。去年底在「消費降級」趨勢下，以「低價策略」為主的中國電商平台、美國上市的拼多多，市值首次趕超阿里巴巴(09988)，即已初步顯示內地零售市場競爭氣氛激烈。
行業景氣不足下，阿里收入不及市場預期，京東集團(09618)第二季度收收亦僅錄得1.2%的增長。另據拼多多近日發布的今年第二季度財報，集團季內營收按年增長85.7%至970.6億元(人民幣‧下同)，其中在線營銷服務和其他收入按年增長29%至491.2億元，包括全球化業務Temu部分收入在內的交易服務收入按年增長234%至479.4億元，是總營收增長的主要原因。集團歸屬普通股股東的淨利潤按年增長144%至320.1億元；歸屬普通股股東的非公認會計準則淨利潤按年增長125%至344.3億元，總體雖略遜於預期但表現尚可。
競相用低價搶市場 損利潤
今年以來，抖音、阿里及京東等競爭對手相繼推出「僅退款」、「全站推」等大量促銷及低價策略，為靠低價「為王」的拼多多帶來更多壓力，料其未來或進一步減價以搶佔市佔率。
在行業競爭加劇、消費習慣和需求變化，以及全球環境的多重不確定因素挑戰下，料未來拼多多遠高於同行的變現率或不具可持續性。拼多多亦計劃未來一年將投入百億元資源扶持新質商家，減免優質商家手續費、推出資源位技術服務費，以及推廣軟件服務費可退權益等，以提升商家生態治理。拼多多日後變現率的長期提升，預期主要依靠商戶毛利率的改善，故其未來將長期面對釋放利潤及重塑增長間的平衡。
根據管理層展望，集團盈利能力將受累於行業競爭挑戰，或將犧牲部分利潤以換取長期的健康增長，未來數季利潤波動並有長期利潤降低趨勢，或顯示內地電商平台經濟「內捲」情況或更趨嚴重。
香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)