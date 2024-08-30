陸秉鈞：英偉達成績表有咩亮點？

英偉達(NVDA.US)，全球最關注的公司之一，首次在股票拆細後公布2025年(財年)的第二季度業績。業績整體來說除了收入佔比較微的汽車領域業務外，表現大都超出市場預期。而本次除了業績數字外，另外較令人注目的就是管理層繼上一次將股份進行「一拆十」、讓每股交易成本大幅降低後，本次公司也宣布了500億美元的回購計劃。

超預期收入帶動毛利率創記錄

先談總收入。自上次業績公布後，管理層將本次收入指引上調至超出市場預期的288.57億美元。由於比當時候市場大部分預期還樂觀，所以至今市場平均預期也是較接近這個收入金額，約在288.57億美元左右。結果公布出來的真實數字是300.40億美元，按年同比增長122%，按季環比也錄得15%增長；淨利潤是169.52億美元，增長152%，超出預期的159.62億美元。

「數據中心業務」繼續保持超出預期的增長

要仔細分析它的業績，可以從它四大業務和比重來了解，這裡先簡單扼要將重點列出來：

「數據中心業務」繼續保持按年同比「爆發性」增長，達到262.72億美元，遠超市場預期的250.78億美元，對公司收入貢獻佔比從上一季度的86.6%進一步上升至87.5%；

「遊戲業務」按年同比上升，按季環比也上升，達到28.80億美元，優於市場預期的27.92億美元。對公司總收入貢獻佔比從上一季度的10.2%進一步下降至不足雙位數佔比的9.6%。

「專業可視化業務」按年同比上升，按季環比也上升，達到4.54億美元，略高於市場預期的4.51億美元，對公司總收入貢獻佔比為1.5%；

「汽車領域業務」按年保持增長，按季也繼續保持增長，達到3.46億美元，但略低於市場預期的3.48億美元；對公司總收入貢獻佔比為1.2%。

另外，「OEM及其他業務」收入為0.88億美元，對公司總收入貢獻佔比為0.3%，佔比過少，沒有比較意義。

由於後三者比重加起來只有3%，基本上英偉達的「業務成績」可以直接理解為「數據中心業務」作「主菜」、「遊戲業務」作「配菜」去理解。

業績公布盤後股價創下歷史新高

最為搶眼的「數據中心業務」，按年繼續達到三位數字的154%增長。上一年的這個季度，已經是ChatGPT全面興起下的時期，與當刻相比，英偉達仍然能保持三位數百分比的增長，就算考慮了當刻的產能限制，這數字仍然是非常優秀。

剔除特殊性項目，毛利率(以非GAAP算)達75.7%，略低於上次78.9%的毛利率，但超出公司指引上限值。公司指引是74.8%，上下浮動0.5%。

公布業績的前幾天平穩發展，至業績公布前一刻的當天收報125.61美元。上周本欄曾經提及，「自『黑色星期一』後，英偉達從最低位計，股價一度上升超過40%。距離歷史高位140.76美元不足10%」，筆者當時明確指出，除非業績和指引再次明顯超出市場預期甚多，否則較難再往上突破。

公布業績後，儘管公司為股東帶來回購計劃，但最終市場反應仍然較為負面，截止執筆之時(8月29號17:15)，股價於盤前下挫近%，報121.3。

若果至開盤後維持此跌幅，可能將創下2022年11月16日公布財報後的最大跌幅，為甚麼股價在優於預期的業績後不升反跌？是趁低吸納的好機會，還是大調整的開始？如果吸納，又如何捕捉最大化實現利潤？下周筆者將再為大家解說。

富途證券香港首席策略師陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)