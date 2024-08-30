施羅德：可持續發展風險與機遇並存

金融市場往往傾向將氣候相關風險視為長期風險，但事實上，有幾個因素可能會在未來幾年，甚至幾個月內影響投資組合。隨着全球暖化在未來數十年持續加劇，以及全球正朝着實現零碳排放的目標邁進，投資者宜及早計劃如何應對在過程中可能出現的風險和機會。以下是未來6至24個月內將會出現的一些投資主題。

首先，極端氣候導致經濟活動中斷。世界各地正出現極端天氣和降雨情況。美國、拉丁美洲、南歐和部分亞洲地區的酷熱天氣加劇了乾旱狀況，並影響農業產出、水力發電和航運。這些干擾引發通脹升溫，對金融市場造成重大影響。

極端天氣引發通脹壓力

食品通脹加劇，可可、咖啡、橄欖油和橙等多種農作物價格創下歷史新高。與此同時，多年來降雨量持續減少亦為環球水力發電帶來沉重壓力，對美國、中國和印度等地構成問題。當地電力生產發電的損失可能會導致能源價格上漲。另停電亦會拖累工業活動。

至於降雨量減少將會導致主要貿易航道水位下降，並限制如巴拿馬運河等重要航道的運航能力，這將導致運輸成本上升和商品運輸延誤，從而影響需要及時交付原材料或成品的行業。

由於極端氣溫持續影響各行業的商業活動，氣候通脹很可能成為一個重要的投資主題。投資者可減少對嚴重依賴水力發電生產和食品通脹在消費物價指數(CPI)中佔比較大的市場利率風險，以應對孳息率上升壓力。另外，減少投資於對供應鏈中斷受嚴重影響的股票，亦是一個有效的對沖方法。

金屬供應或礙能源轉型

其次是，金屬保護主義危及能源轉型。從化石燃料轉型至可再生能源的過程，在很大程度上依賴鋰、鈷和鎳等金屬。面對日益增長的需求和有限且地理集中供應的限制，一些主要的金屬生產國可能會採取貿易保護主義政策，例如實施出口限制和關稅政策，以保護當地國內產業，同時確保滿足自身能源轉型需求。這種保護主義舉措可能會影響供應鏈並增加生產成本，對環球能源轉型構成重大挑戰。

目前生產地主要集中在中國、剛果民主共和國、澳洲和智利，最可能受到嚴重影響的主要消費國包括美國、歐盟、日本和南韓。投資者或可通過增持工業金屬及大宗商品貨幣，如澳元的配置來應對這一趨勢。

企業改革提升日股魅力

最後是，日本進一步的企業管治改革，提升投資者對日股的興趣。一些投資者認為，近期日本股市的升勢是受惠於日本企業管治改革。東京證券交易所透過公布每月自願揭露「關於意識到資本成本和股價管理」的企業名單，有效地向上市公司施壓，要求它們更重視股東權益。最初投資市場關注的是市帳率低於一倍的公司，但最近其關注範圍已擴展至改善日本整體的企業管治文化。

在各持份者壓力的影響下，日本企業逐漸改善了其企業管治實踐，相信這是日股近期表現優異的原因之一。如果企業管治改善持續增強，日本企業的資金營運效率和運作模式，或將推動日股保持長期穩健發展。高盛研究顯示，那些響應東京證券交易所改善企業管治要求的公司，表現優於那些未作出改變的公司。

總括而言，制訂這些可持續發展風險和投資機遇框架，旨在識別未來在全球可能發生的具體事件。然後，評估這些風險和機會對金融市場和自身投資組合的重要性，並考慮採取哪些應對措施，以及非所有可能發生的事情都會發生。然而，能夠提前識別潛在風險和機遇，有利於及早主動作出行動，而非被動地應對情況發展。

環境經濟師Irene Lauro

多元化資產投資策略師Ben Popatlal