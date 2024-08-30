李偉傑：光大環境「固本托新」業務策略　鞏固行業龍頭地位

公司早前公布中期業績，純利24.54億元，按年跌11.9%，期內收益156.12億元下跌4.2%，中期息派14仙，按年持平，經營狀況穩健。公司「固本拓新」業務策略方向，使集團長期維持行業龍頭地位，其中「固本」持續拓展市政污水等傳統業務，另外對境內外承接環境修復、設備供貨、技術服務等傳統行業的輕資產業務。深化建構「一體兩翼」發展格局，「一體兩翼」發展格局，即以國內業務為主體，主要聚焦項目運營，兩個引擎，即以海外業務和創新為驅動。積極跟進「一帶一路」沿線國家市場機會，於馬來西亞、印度等地得標設備供輕資產業務。

而「拓新」主要是在清潔能源領域的拓新探索，公司簽署首個儲能項目，光大綠色環保簽署廣東經營分佈式儲能系統項目，這不僅是光大綠色環保落地的首個儲能項目，亦是公司在廣州市場佈局的首個項目。

此外，藉着江蘇首個零碳園區項目的投資建設經驗，公司上半年先後簽署3個新的零碳園區建設項目，主要以光伏發電設施及數字化平台為依託，為公司未來佈局「零碳園區+虛擬電廠+電力交易」的業務模式提供更多實踐經驗，提升電力交易方向的業務佈局。

從各方提升環保業務層面，堅持「輕重並舉」業務佈局，投資業務領域，簽署河南安陽市政污水處理中心第一期工程項目，拓展新地級市市場。與此同時，輕資產業務領域，新承接各類輕資產業務，合約總額約人民幣3.92億元。其中，常州廢棄鋰電池回收再利用計畫成為江蘇省首個電池回收全產業鏈示範計畫。在科技快速發展下，鋰電池近年過度使用，廢棄鋰電池回收再利用除了為環保出力外，亦可使環保業務拓展空間再度拉闊。豐富產業鏈佈局可以進一步減輕重資產項目的投入及市場飽和與競爭劇烈帶來的壓力。以現時市盈率不足5倍，股息率超過6厘，業務發展穩健，估值具有長遠吸引力，建議可在3.5元水平吸納，目標4.3元，防守位置在3.2元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)