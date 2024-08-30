Lululemon降盈收指引　產品發布失誤致上季收入不似預期

Lululemon公布第二財季業績，並下調業績指引，又指兩年多以來首次出現收入低於預期的情況，此前該公司備受期待的產品發布失敗，而且美洲市場增長放緩。

業績指引方面，Lululemon目前預計全年收入介乎103.75億至104.75億美元，低於早前預期的107億至108億美元；預計每股盈利將介乎13.95至14.15美元，也低於先前指引的14.27至14.47美元。

至於第二財季業績淨利潤為3.92億美元，按年增15.02%；每股盈利3.15美元，高於預期2.93美元。Lululemon股價在市後延長交易時段升逾4%。

期內，收入增7%至23.71億美元，不及預期的24.1億美元。美洲市場收入增1%，國際市場增29%。總同店銷售增2%，美洲市場跌3%，國際市場增19%。

Lululemon之前把7月初推出的Breezethrough緊身褲下架，因為該公司收到關於該產品不合身的投訴。這些失誤導致公司在最大市場美洲的增長放緩。在這一季度，該地區的銷售僅增長1%。在與分析師的電話會議上，行政總裁Calvin McDonald談到Breezethrough的推出，並表示這是該公司測試及學習的機會。

此外，McDonald承認Lululemon在美國的女裝業務已經放緩。他表示，公司已確定影響該部門的最主要因素是缺乏新款，損害褲款的銷售及公司的網上業務。

不過McDonald堅稱Lululemon品牌在美國市場依然強大，並表示其男裝業務持續增長。「顧客正尋找我們的產品、進入店舖，並造訪電商網站。」

Jefferies分析師Randy Konik指，整體運動休閒服飾支出持續減少，但也看到Alo和Vuori繼續搶佔Lululemon的市場份額。