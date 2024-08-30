戴爾上季多賺85%　受惠AI伺服器需求

戴爾(Dell)第二財季業績超出華爾街預期，伺服器銷量增長80%，刺激股價在市後延長交易時段升逾3%。

指引方面，Dell預期本季收入將介乎240億至250億美元；另調高全年收入預測，現時預計全年收入將介955億至985億美元，比先前預期的935億至975億美元為高。

至於上季業績，Dell多賺85%至8.41億美元，非公認會計準則(non-GAAP)純利13.4億美元；收入250.26億美元，按年增長9%，勝市場預期的245.3億美元；經調整每股盈利1.89美元，好過預期的1.71美元。

Dell已成為能夠處理人工智能(AI)工作負載的伺服器頂級供應商。期內，基礎設施解決方案集團(ISG)收入漲38%，達到116.46億美元，勝市場預期的104.4億美元；伺服器及網絡服務收入76.72億美元，大增80%，高於預期的63.7億美元。Dell指，其中31億美元來自AI伺服器銷售額，高於之前一季的17億美元。

客戶解決方案業務收入按年跌4%至124.14億美元；企業個人電腦(PC)業務收入105.56億美元，按年持平。