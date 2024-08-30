新世界再完成逾160億貸款安排及償債 另發4億美元債

此外，新世界繼續增加境內借款以降低整體融資成本，其中包括一筆12年期、利率為3.1%的10億元人民幣貸款，以及一筆15年期、利率為3.15%的4億元人民幣貸款。另有幾筆境內貸款正在商討中。

另一方面，新世界成功發行4億美元、票面利率為8.625%的3.5年期美元債券。作為自2022年6月以來首家發行美元債券的香港上市房地產發展商，新世界成功實現其所有交易目標，包括融資渠道多元化、積極管理債務到期情況以及重新進入境外債券市場。

是次債券發行所得資金將用於一般企業用途、資本管理及再融資。投資者反應熱烈，吸引來自超過100個帳戶，高達15億美元的認購金額，超額認購3.75倍。多家知名的機構投資者以及私人銀行參與認購，其中多家曾參與認購集團過往發行的美元債券，這反映新世界多年來已成功建立忠實的投資者基礎。

集團將繼續透過多元化的融資渠道優化債務組合，有效控制財務成本，維持穩健的財務狀況。

此外，新世界旗下啟德體育園宣布，日本最大室內遊樂園JOYPOLIS經營商CASEGA JOYPOLIS的JOYPOLIS SPORTS將於啟德體育園的零售館區開設其首家日本國

外旗艦店。

擁有逾20年遊樂設施營運經驗的JOYPOLIS，以其規模龐大和豐富的運動遊樂項目，長期以來一直是日本當地民眾的首選室內遊樂園。為進一步拓展海外市場，經營商CA SEGA JOYPOLIS首次在日本國外授權開設JOYPOLIS SPORTS旗艦店，打造全新運動主題樂園。香港旗艦店樓高五層、佔地近30,000方呎，專為啟德體育園度身設計，匯聚超過20個融合尖端科技和創新娛樂的遊樂項目，勢必成為香港最矚目的全新運動遊樂熱點。