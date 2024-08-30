高盛：中企未準備放棄美元資產　有人高估出貨後換回人幣資金量

外媒報道，高盛表示，一些投資者高估可以兌換回人民幣的中國資金存量，因為企業可能尚未準備好放棄持有的美元資產。這似乎跟提出「美元微笑理論」(Dollar Smile Theory)的摩根士丹利前貨幣策略分析師任永力近日言論唱反調。

陳新泉等該行分析師周五(30日)在一份報告中表示，鑑於中美兩國之間仍存在較大利差，以及疲軟的國內情緒，美國資產對中國企業仍具吸引力。團隊估算，從2022年中期開始，出口商已囤積約4,000億美元，此數字低於一些市場估計。

投資者一直在嘗試衡量中國企業的外資存量有多大，以及有多少可能會被匯回國內，進一步推動人民幣升值。任永力最近接受外媒訪問時表示，可能會有1萬億美元資金流入，這是他估計自疫情以來累積的儲備的一半。巴克萊銀行的Lemon Zhang估計這個數字最多為1億至2億美元。

高盛分析師指，該行數據顯示，從2022年中期至2024年，出口商囤積美元的情況要小得多。近期人民幣兌美元升值，主要是由外部因素推動，特別是美國聯儲局加快減息及美國大選導致的市場定價變化，這將抑制人民幣淡倉。

對於高盛來說，中國疲弱的國內基本面可能會在中期內佔據主導地位，人民幣的表現預計將遜於主要貨幣。這與任永力的看法形成鮮明對比，任永力指，資金匯回對人民幣的影響就像「雪崩」一樣，可能使人民幣升值高達10%。