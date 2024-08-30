大新：不排除香港房地產減值準備有壓力　會嚴控信貸風險

首席財務總監周志良補充，上半年物業投資貸款約240億元、物業發展貸款約70億元、私人及公營房按揭約344億元，相關貸款的抵押品覆蓋率均比較高，尤其物業投資是92.3%、物業發展貸款均99.9%，下半年需觀察本地物業市場，以及整體經濟發展的情況。

美國減息在即，王祖興認為，若利率下行將對銀律淨息差構成壓力，但集團會繼續通過調整存款及賺息資產的組合，維持穩定淨息差，又指減息有助減低利息支出。他預期，下半年貸款市場需求仍然疲弱，但不排除減息一定程度上利好市場需求。

他指，中小企向來是該行的重要客群，不會因宏觀經濟變化要改變策略，會持續為他們提供所需的產品和服務；並強調，大新不會因宏觀經濟變化，而主動要求貸款人提早還款(Call Loan)。