滙豐輪證活動精彩連場　定期與投資者親身接觸

滙豐輪證跟輝立證券的座談會上，為大家準備了一個大銅鑼，寓意喚醒投資者對港股及輪證的興趣。

【營業資訊】市況變化萬千，對散戶投資者準確捕捉機遇構成不少挑戰，所以滙豐輪證團隊馬不停蹄，定期與投資者「真人」接觸，通過連場活動，為投資者帶來貼市資訊。九月份滙豐更會聯同耀才證券一同請大家免費看《變形金剛初始篇》(Transformers One)。

今年年初，滙豐輪證聯同恒生投資舉行大型投資講座「龍年經濟展望及股匯輪證部署」。除了提供輪證策略，亦邀請到獨立股評人胡孟青、紅磡索螺絲坐鎮，回應由現場觀眾發問及關注的熱門話題，包括窩輪、牛熊證策略等等。另外，講座亦分析了金價、匯市以及美股ETF部署，內容可謂包羅萬象！

滙豐早前亦與南方東英、惠理基金、華盛証券以及輝立證券等攜手合作，舉行了多場講座，分別邀請了股評人唐牛，以及著名基金經理黃國英及投資專家黃瑋傑等，為在座觀眾分析了港股和美股市場的潛力股，特別是市場「寵兒」人工智能股的投資價值。

走進校園 連繫未來金融精英

投資世界很大，為社會「投資」人才亦很重要！滙豐輪證聯同業內多位專家，包括滙豐銷售及股票、固定交易、人力資源等部門同事，分別於香港科技大學及香港大學，舉辦兩場專為大學生而設的理財及職業講座。