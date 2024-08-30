二手樓價指數連跌4周　今年累挫6.14%

中原城市領先指數CCL最新報138.17點，按周跌約0.32%，今年累跌約6.14%。股市大幅波動，樓價跌勢未止，CCL連跌4周共約2.08%，指數已貼近138點目標。9月底CCL有機會進一步下試136點水平，現時相差2.17點或約1.57%。

本周CCL續創近8年(413周)新低，重返2016年9月底時水平。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約27.79%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約3.39%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.80點，按周跌約0.14%。CCL(中小型單位)報137.41點，按周跌約0.20%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌約1.93%及約1.98%。CCL(大型單位)報142.00點，按周跌約0.87%。上述三個指數均創近8年新低，CCL Mass重返2016年9月中水平，CCL(中小型單位)及(大型單位)同樣重返2016年9月底水平。

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass報134.17點，按周跌約1.79%，連跌4周共約4.67%，指數創2016年5月底後新低。新界東CCL_Mass報151.29點，按周跌約0.82%，連跌2周共約1.22%，指數創2017年2月初後新低。九龍CCL_Mass報136.51點，按周升約0.47%，連升2周共約0.66%，繼續處於2016年9月底低位。新界西CCL_Mass報129.60點，按周升約1.24%，連跌2周後回穩，指數於2017年2月中水平徘徊。

2024年八大樓價指數計，港島跌約7.89%，CCL(大型單位)跌約7.37%，新界東跌約6.21%，CCL跌約6.14%，新界西跌約6.09%，CCL(中小型單位)跌約5.88%，CCL Mass跌約5.77%，九龍跌約3.72%。