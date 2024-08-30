赤子城科技：續拓展中東北非地區 最快年底推第三款遊戲
2024年08月30日 16:12
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首席執行官李平(右)
主打海外市場的社交應用程式(APP)公司赤子城科技(09911)今年上半年多賺21.48%，盈利2.24億元(人民幣)，收入22.71億元，按年升65.27%。首席執行官李平解釋，主要受惠社交業務及創新業務在中東、北非地區錄良好增長、完成藍城兄弟的併表，預料下半年增幅較上半年有所放緩。
他指出，旗下開放式社交平台MICO、語音社交產品YoHo、遊戲社交產品TopTop及LGBTQ+ 社交平台HeeSay 的核心產品，在中東北非地區的業務規模按年增加44%，收入佔比達60%，未來會持續拓展中東北非市場，並積極拓展東南亞、日韓、北美等市場，認為其在中東北非的營運模式，可以複雜至新市場。
他提到，現時中東北非地區的收入佔比達60%，東南亞佔30%，會繼續物色合適的收購機會，強調不會追求壟斷市場，認為本地化的策略，更好滿足用戶體驗，能增強其競爭力。
期內，遊戲等創新業務收入按年增長53.7%至2.02億元，惟該業務毛利率按年跌28.2個百分點至57.9%。李氏指，由於創業務發展初期要投入大量市場推廣及員工福利開支，惟預期將於今年底或明年初見頂，隨着業務成熟帶動收入，估計創新業務明年會有所改善。另外，計劃於今年年底至明年初推出第三款新遊戲。