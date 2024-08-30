赤子城科技：續拓展中東北非地區　最快年底推第三款遊戲

他指出，旗下開放式社交平台MICO、語音社交產品YoHo、遊戲社交產品TopTop及LGBTQ+ 社交平台HeeSay 的核心產品，在中東北非地區的業務規模按年增加44%，收入佔比達60%，未來會持續拓展中東北非市場，並積極拓展東南亞、日韓、北美等市場，認為其在中東北非的營運模式，可以複雜至新市場。

他提到，現時中東北非地區的收入佔比達60%，東南亞佔30%，會繼續物色合適的收購機會，強調不會追求壟斷市場，認為本地化的策略，更好滿足用戶體驗，能增強其競爭力。

期內，遊戲等創新業務收入按年增長53.7%至2.02億元，惟該業務毛利率按年跌28.2個百分點至57.9%。李氏指，由於創業務發展初期要投入大量市場推廣及員工福利開支，惟預期將於今年底或明年初見頂，隨着業務成熟帶動收入，估計創新業務明年會有所改善。另外，計劃於今年年底至明年初推出第三款新遊戲。