市場監管總局督導阿里完成3年整改 續提升合規質效
2024年08月30日 16:15
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
阿里巴巴集團(09988)完成3年整改。內媒報道，依國家市場監理總署核查和評估，阿里巴巴集團依照《行政處罰決定書》《行政指導書》要求，全面停止「二選一」壟斷行為，嚴格規範自身經營行為，認真落實平台主體責任，健全企業合規管理制度，提升平台內商家與消費者服務水平，合規整改工作取得良好成效，網路零售市場環境改善，公平競爭秩序有效恢復，市場發展空間不斷拓展，平台間競爭活力明顯提高，平台經濟發展品質和營商環境持續優化。
市場監理總局表示，下一步將指導阿里巴巴集團持續規範經營，進一步提升合規質效，加速創新驅動發展，不斷提升服務水平，為建設世界級企業、增強國際競爭力提供堅實保障。
當局於2021年4月依法對阿里巴巴集團在中國境內網路零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰進行行政指導，責令其停止違法行為、全面自查整改，連續3年向市場監理總局提交自查合規報告。期內，市場監理總署加強對阿里巴巴集團合規整改的督導，對整改落實情況進行深入核查，並委託第三方機關進行執法效果評估。