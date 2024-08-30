市場監管總局督導阿里完成3年整改　續提升合規質效

市場監理總局表示，下一步將指導阿里巴巴集團持續規範經營，進一步提升合規質效，加速創新驅動發展，不斷提升服務水平，為建設世界級企業、增強國際競爭力提供堅實保障。

當局於2021年4月依法對阿里巴巴集團在中國境內網路零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰進行行政指導，責令其停止違法行為、全面自查整改，連續3年向市場監理總局提交自查合規報告。期內，市場監理總署加強對阿里巴巴集團合規整改的督導，對整改落實情況進行深入核查，並委託第三方機關進行執法效果評估。