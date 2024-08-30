萊坊：首7個月港島甲廈租金挫2.6%　空置率再破頂

本港整體物業市場持續低迷。萊坊最新發表的《香港每月物業市場報告》指出，寫字樓市場表現疲弱，甲級寫字樓租金持續下跌，港島區甲廈租金今年初至7月已累挫約2.6%，空置率亦創新高；零售銷售和餐廳營業額疲弱，整體零售市場仍然面臨挑戰。而住宅樓價亦跌至8年來最低。

該報告顯示，上月港島區甲級寫字樓平均呎租金下跌至約62.8港元，而由於商廈租賃需求疲弱，空置率達約13.5%創新高。儘管外資律師行縮減規模及金融業表現不佳，但對新建甲廈的需求都有所增加，主要由於租戶對高質素寫字樓的追求持續和受低租金所吸引；而全裝修的寫字樓需求亦強勁。展望未來，寫字樓市場的前景富挑戰性，加上空置率高企和未來供應充足，將可能繼續壓抑甲級寫字樓的租金。

至於，九龍區寫字樓需求經歷了一段平靜的時期後於7月開始回升，雖然該區商廈平均交易面積仍少於3,000方呎，但新租賃成交宗數按月增加超過20%。在多個區域中，九龍東仍然是租戶的主要焦點，而九龍西的項目亦有部分租客表示有興趣租用。

一直以來，九龍區租賃需求主要來自政府機構和內地企業，惟現在的租賃需求擴展到不同行業，包括保險業。企業業務擴充及追求高質素的寫字樓空間推動九龍區甲級寫字樓市場的復甦。整體而言，踏入下半年，九龍區寫字樓有穩定的迹象。

另外，各類型的零售銷售持續疲弱，今年六月總零售銷售額按年下跌約9.7%；核心區大型零售商店依然疲弱，令業主不得不接受短期租約，或將部分零售空間分租給多個租戶。

餐廳營運者也因本地居民北上旅行而受影響，今年第二季餐廳收入按季下跌約15%，按年則挫約5%。部分跨國連鎖品牌已決定縮減店舖數量或退出香港。受本地居民北上消費旅遊影響，整體零售市場面臨銷售和餐飲營業額疲弱的挑戰。投資者正在期待即將減息，以及預計更多資金流入以刺激市場。

另方面，本港住宅樓價已跌至近8年低位，主要受一手樓價下跌、高息口和經濟不確定性的影響。住宅總成交量自4月達到逾8,500宗的頂峰，連續3個月錄得下跌，二手豪宅則錄得顯著的折讓成交。

相對而言，住宅租賃市場表現勝過銷售市場，租金達到四年半以來新高。預計準買家保持觀望態度，部分選擇轉買為租。

展望未來，面對高息口，業主和買家均採取觀望態度。市場預期美國減息將於9月開始，惟香港銀行會否馬上跟隨減息仍然是未知數，2024年下半年樓價下跌速度可能會放緩，不過，今年樓價反彈的可能性不大。