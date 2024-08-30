港交所國際諮詢委員會添兩國際猛將

香港交易所( 00388 )委任Olayan Financing Company常務委員會主席兼Saudi Awwal Bank(SAB)主席Lubna Olayan和景順(Invesco)名譽主席Marty Flanagan為香港交易所國際諮詢委員會成員，自2024年9月1日起生效。

香港交易所主席唐家成表示，二人是備受尊敬的商業和金融領袖，具備豐富經驗及市場知識，並期待他們的寶貴意見，有助港交所進一步提升其為全球領先的交易所集團的地位。

港交所國際諮詢委員會成立於2019年，現時主席為港交易前主席史美倫。Lubna Olayan及Marty Flanagan加入後，現時成員將增至十名，包括RS Group plc 主席、Oracle Corporation非執行董事及英國上議院議員方安蘭；audi Aramco、SAB及怡和控股、滙豐控股前集團行政總裁及集團管理委員會主席歐智華；太盟投資集團的聯合創辦人及執行董事長單偉建；紅杉中國創始及執行合夥人沈南鵬；阿里巴巴集團董事局主席蔡崇信、唐家成，以及港交所行政總裁陳翊庭。