金管局：7月港元存款升0.2%　外幣存款升0.9%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2024年7月份上升0.6%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.2%及0.9%。由年初截至7月底計，存款總額及港元存款分別上升3.8%及1.3%。香港人民幣存款在7月份下跌0.4%，於7月底為10,575億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於7月份為12,815億元人民幣，而6月份為12,608億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

7月份貸款與墊款總額下跌1%，由年初截至7月底計下跌2.9%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在7月份下跌1.4%，在香港境外使用的貸款在7月份則上升0.3%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由6月底的81.3%，下跌至7月底的80%。

7月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.3%，與去年同期比較均上升2.0%。7月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升2.8%，與去年同期比較則下跌3.0%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於7月份均上升0.7%，與去年同期比較，M2及M3均上升7.1%。