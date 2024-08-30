香港餐飲展下周開鑼　聚焦餐飲助業界探索行業新領域

香港餐飲展(RBHK)將於2024年9月3日至5日在香港會議展覽中心隆重回歸，成為商貿對接、產業創新及交流學習的首選平台。隨著香港旅遊業逐步復甦，來自鄰近亞洲國家的旅客人數大幅增加，市場對多元化及個性化餐飲體驗的需求愈加強烈。展會將匯聚超過400個本地及國際品牌，展示涵蓋十個領域的餐飲解決方案，預計吸引超過8,000名專業買家參觀。

本屆香港餐飲展專注於買家的需求，將熱點餐飲領域進行更細緻的分類。隨著咖啡廳文化的興起，展會將特設咖啡廳專區，為咖啡店、麵包店及餐廳提供高需求的產品和技術。同時，為配合政府的環保政策，展會亦推出天然及有機專區，展示豐富的有機食品、飲料及生活產品，積極倡導可持續發展。亞洲英富曼會展有限公司的活動總監李佩儀女士表示：「我們努力跟上市場腳步，聆聽業界聲音，並根據與會者的反饋改進，確保展品反映市場需求。」

本屆展會將雲集行業領先企業，包括擁有近160年經驗的大昌華嘉香港有限公司，提供全面的業務拓展方案。捷榮咖啡有限公司則以其瑞士製造的茶龍茶機提升經典港式奶茶體驗，確保飲品的味道和質素達到標準化。此外，灝鋒智能機械人有限公司引入尖端服務型機器人，簡化工作流程，推動港澳地區商業營運的革新。樋熥支付科技有限公司則以創新支付方案贏得了超過18,000家本地及全球合作夥伴的信任，幫助餐飲零售企業提升效率。

除了卓越的採購平台，香港餐飲展還將舉辦一系列精彩的現場活動，包括互動工作坊、名人示範及頒獎典禮，促進各界專才的交流與學習。今年展會正式引入全新活動空間——The Hub。2023 年世界咖啡師大賽冠軍 Boram Um和2023年世界咖啡拉花大賽冠軍梁凡將在此分享其卓越咖啡技藝。而來自Bar Leone的Lorenzo Antinori和香港首位贏得世界雞尾酒大賽冠軍的高爾澳Leo Ko也將調製經典雞尾酒及特製雞尾酒供大家品嘗。

名廚之最推介餐廳(BOBM)將評核本地餐廳的表現，並向達標餐廳提供品質認證。參展企業將有機會與獲獎餐廳和專業評審交流，重新審視和調整業務。

此外，香港咖啡拉花大賽2024-2025及咖啡調酒大賽2024-2025將激發咖啡師們的創意，爭取代表香港出戰世界賽的名額。而新推出的最佳酒吧大獎活動，將由專家評審團選出最具創意及最佳體驗的酒吧。今年的「賞酒嘗味饌選」將以可持續發展為主題，尋找最佳餐酒搭配，並探討飲食的環境、社會及文化可持續性，為未來的可持續餐飲提供新鮮靈感。

香港餐飲展2024將持續滿足不斷變化的餐飲市場需求，並根據科技發展、企業趨勢及消費者偏好完善平台定位。透過擴大展品範圍和聚焦熱點領域，RBHK旨在提供更全面、個性化的觀展體驗，助企業拓展視野，推動餐飲行業的變革。展覽現已開放業界人士和媒體率先登記參觀。