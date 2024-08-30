市區一手貨尾「轉售為租」　黃竹坑站項目低21%重售

樓價與租金走勢背道而馳，再有市區現樓項目推出一手貨尾「轉售為租」。同時，黃竹坑站項目重新售出曾遭終止交易的三房單位，成交價較逾三年前低約21%，差價逾470萬元。

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●黃竹坑站晉環三房1,808萬沽 較3年前平21%

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(30日)重新售出曾終止交易的三房單位，為第2A座18樓F室，實用面積728方呎。單位原本在2021年5月以2,281.1萬元售出，當時呎價約31,333元，惟交易在今年初終止。是日重新以1,808.4萬元售出，呎價約24,841元，做價較逾3年前平472.7萬元或約21%。

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