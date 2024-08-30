市區一手貨尾「轉售為租」 黃竹坑站項目低21%重售
2024年08月30日 21:34
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樓價與租金走勢背道而馳，再有市區現樓項目推出一手貨尾「轉售為租」。同時，黃竹坑站項目重新售出曾遭終止交易的三房單位，成交價較逾三年前低約21%，差價逾470萬元。
●西南九龍維港滙I推小量餘貨轉租
信和置業(00083)，會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，推出部分餘貨單位招租，以開放式及一房單位為主，月租由約1.68萬元起。利嘉閣營業董事姚偉基表示，首批招租單位涉及約6伙，月租約1.68萬至1.95萬元，呎租約60元起。
●旺角Larchwood調整27伙定價
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周五(30日)修訂價單，調整27個單位的定價，個別開放式戶定價削減約12%，並安排下周二(3日)發售當中16伙。該批單位折實價介乎約378.8萬至598.8萬元，折實呎價約18,660元起。入場戶為15樓C室，實用面積203方呎，定價由599.9萬元減至526.1萬元，減幅約12%，折實價約378.8萬元，折實呎價約18,660元。
●北角海璇II三房成交價4,165萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，周五(30日)售出第3座11樓B室，為實用面積 1,155方呎，屬三房間隔，成交價4,165.85萬元，呎價約36,068元。
●黃竹坑站晉環三房1,808萬沽 較3年前平21%
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(30日)重新售出曾終止交易的三房單位，為第2A座18樓F室，實用面積728方呎。單位原本在2021年5月以2,281.1萬元售出，當時呎價約31,333元，惟交易在今年初終止。是日重新以1,808.4萬元售出，呎價約24,841元，做價較逾3年前平472.7萬元或約21%。
●屯門飛揚第1期三房連車位售956萬元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周五(30日)售出三房單位，為第2座16樓E室，實用面積722方呎，屬三房一套連儲物房間隔，座向西南，享有內園會所綠化及泳池景觀，連車位成交價956.4萬元，呎價約13,247元。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示：飛揚兩期至今共售出720伙，佔項目總數90%，套現36億元。
●旺角利奧坊‧壹隅兩房售946萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周五(30日)上載最新銷售安排，推出兩伙連平台特色戶於下周三(4日)起招標發售。包括第1座3樓A室，實用面積411方呎，兩房連儲物室間隔，外連共佔232方呎的雙平台。招標期截至12月22日，期間每日上午11時招標及下午4時截標。項目最新以946.26萬元沽出2座18樓A室，實用面積405方呎兩房，呎價約23,364元。