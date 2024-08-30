美股道指升74點　英特爾傳分拆飆7%

美股3大指數周五早段靠穩，道指曾升74點，報41,409點；標指升33點，報5,625點；納指升163點，報17,680點。港股夜期報17,846點，跌104點，低水143點。

企業消息方面，戴爾(Dell Technologies)上季收入按年增長9.12%至250.26億美元；列帳純利按年增長84.83%至8.41億美元；經調整純利按年增長6.85%至13.71億美元。營運總監Jeff Clarke表示，上季度人工智能(AI)帶來的增長動能有所加速，又指每個季度都有更多企業客戶購買AI解決方案。

戴爾上季度伺服器及網絡業務收入按年增長79.5%至76.72億美元。該公司管理層又透露，AI伺服器的收入佔比達到31億美元，較前一個季度的17億美元顯著提升。該公司同時上調了全年收入預測，最新料介955億至985億美元，高於先前估算的935億至975億美元，其股價於周五早段曾升2.81%。

另外，開發ChatGPT、引發AI大熱潮的OpenAI據悉正籌備新一輪融資。根據最新消息，蘋果公司(Apple Inc.)及英偉達(Nvidia)都有意參與到這輪投資，而這兩家公司本身就有和OpenAI合作。Apple股價早段曾跌0.26%，英偉達升2.47%。

英特爾據報正與投資銀行討論潛在的業務重組，包括可能分拆其產品設計與晶圓代工部門，或者潛在的併購機會。英特爾股價升7.67%。