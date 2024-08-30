天齊鋰業中期轉蝕近52億元人幣

期內收益64.01億元，按年大減74.17%。

公司指，虧損主要受鋰產品市場波動的影響，鋰產品銷售價格較上年同期大幅下降，鋰產品毛利大幅下降。同時受公司控股子公司泰利森化學級鋰精礦定價機制與公司鋰化工產品銷售定價機制存在時間周期的錯配影響，報告期公司經營業績出現階段性虧損。

該公司引述Fastmarkets2024年第二季度最新統計數據，受電動汽車產業的積極帶動，2016年至2023年全球鋰資源供應以年複合增長速率26%穩步增長。另外，由於價格大幅上漲，導致的市場大幅擴產、未能與其匹配或低於預期的下游產品需求、中國鋰雲母礦大幅放量以及非洲原礦供應的影響，令化學級鋰精礦產品(CIF中國)價格由2020年每噸422美元，增長至每噸6,084美元，惟2023年顯著下降至每噸3,441美元。

該公司指，隨着非洲鋰礦逐步投產，以及南美洲和中國鹽湖資源的大規模開發，預計未來鋰資源供應依然將持續增長。與此同時，鋰資源供應將呈現更加多元化、分散化的趨勢。另外，公司自2024年1月起，調整了主要鋰精礦來源的定價頻率，使得鋰精礦價格更加貼合鋰化工產品價格走勢和市場實際，從而減少因定價週期造成的與當前市場現貨價格之間的差距對公司造成的不利影響。