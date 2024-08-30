恒大汽車上半年虧損202億元人幣
2024年08月30日 22:50
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（Getty Images圖片）
中國恒大(03333)附屬恒大汽車(00708)公布，上半年淨虧損202.54億元人民幣(下同)，按年擴大1.94倍。每股基本虧損186.789分，續不派息。截至6月底止，天津製造基地累計生產「恒馳5」下線1,700輛，與去年底同一水平，累積交付超過1,429輛新能源汽車，比去年底增加40輛。公司指，未來將全力以赴引入戰略投資者積極籌措資金以維持集團生存及未來的發展計劃。
恒汽的核數師已就其中期財務資料出具報告，獨立核數師表示不發表結論，提及上半年淨虧損之外，截至6月底止產生流動負債淨額約588.44億元；即期及非即期借款分別為約139.91億及125.99億元，而集團的現金及現金等價物僅為3,900萬元，表明集團資金狀況較2023年更加緊張，且必須在可預見的未來獲得大量資金，才可以根據各種合約和其他安排為該等財務責任和資本開支提供資金。
儘管集團已採取若干計劃及措施以紓緩流動資金壓力，並改善其財務狀況，但公司管理層能否實現相關計劃和措施仍存在重大不確定性。6月底為止，恒汽涉及金額3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計70件，相關金額總額累計約139.89億元；涉及未能清償的到期債務累計約102.69億元，而集團逾期商票累計約33.63億元。