恒大汽車上半年虧損202億元人幣

恒汽的核數師已就其中期財務資料出具報告，獨立核數師表示不發表結論，提及上半年淨虧損之外，截至6月底止產生流動負債淨額約588.44億元；即期及非即期借款分別為約139.91億及125.99億元，而集團的現金及現金等價物僅為3,900萬元，表明集團資金狀況較2023年更加緊張，且必須在可預見的未來獲得大量資金，才可以根據各種合約和其他安排為該等財務責任和資本開支提供資金。

儘管集團已採取若干計劃及措施以紓緩流動資金壓力，並改善其財務狀況，但公司管理層能否實現相關計劃和措施仍存在重大不確定性。6月底為止，恒汽涉及金額3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計70件，相關金額總額累計約139.89億元；涉及未能清償的到期債務累計約102.69億元，而集團逾期商票累計約33.63億元。