東方日報B1：4大內銀「盈」存挑戰　工行次季撥備前少賺11%

然而，回顧上半年業績，4大行當中除了農行實現利潤升1.99%外，其他都倒退。他們多次帶頭削減老百姓賴以增加收入的定存利息，但淨息差(淨利息收益率)均按年挫逾20點子，郵儲行則跌17點子。

「宇宙大行」工行以跌29點子稱冠，上半年僅剩1.43%，兩年跌足60點子。期內，該行放貸平均收益率僅3.52厘，按年縮0.43厘，6月底債券持倉按半年再升9.8%，反觀總貸款升幅放慢至6.71%，可謂內地經濟的寫照，可惜以債券為主的投資收益率按年也跌0.17厘，僅3.2厘。削存息定能「慳皮」，問題是期內存款付息率按年僅跌0.06厘，拆息付息率更升0.25厘。

要留意的是，工行首季淨息差尚有1.48%，換言之次季很可能低過1.43%，建行亦有相同情形，所以工行及建行次季的淨利息收入按年跌幅，分別較首季擴大至9.5%及8.02%。反觀農行上半年淨息差略高於首季，反映次季有回升迹象。

一眾內銀的淨手續費及佣金淨收入也慘不忍睹，工行及建行上季分別按年瀉約15%，導致上半年跌幅擴至8.24%及11.19%。工行上半年個人理財及私人銀行、對公理財收入按年各瀉26.7%及15.6%，主要是市況欠佳及「投資者風險偏好變化」，同時「居民消費意願尚在恢復」令銀行卡收入跌約一成。建行稱，中國銀行業機遇大於挑戰，但境內有效需求仍顯不足。

由於貸款增速快過不良貸款，工、建、農6月底不良貸款率分別降至1.35%、1.35%及1.32%。然而，工行和建行6月底個人貸款不良率，按半年各升0.2個百分點及0.18個百分點，達0.9%及0.84%，餘額均飆約三成。建行個人經營貸款不良率由0.95%彈至1.57%，工行驚現信用卡透支不良率飆0.58個百分點至3.03%。工行及建行均見高毛利的樓按餘額再縮逾1%，且由於不良餘額各升33.33%及27.78%，6月底不良率逐升至0.6%及0.54%。

另外，建行上半年貸款增長亦放緩至6%左右，但很有必要，因為放貸增長帶來的利息收入，幾乎全被減息的影響所抵銷。兩行都見製造業貸款增長高於平均，工行稱投向新一代訊息技術和新能源車。

城投公司的租賃和商務服務業貸款方面，建行及工行上半年分別增加11.15%及6.29%，不良率有所下降。工行管理層表示，地方債務風險可控，主要投向長三角和珠三角等經濟產業基礎較好、債務水平合理的區域。