陳政深：現階段未宜作方向性部署

港股上周終現突破，恒指升穿17700點之阻力位，並於周五(30日)一度重上18,000點以上位置。市場過去一直憂慮全球經濟顯著放緩，然而美國出乎市場預期，上調次季GDP終值，加上人民幣顯著走強，這些因素都有利港股短線表現。

惟與此同時，投資者亦務須關注，恒指技術上在18,200點至18,300點之間之阻力甚大，而市場對中國內地經濟仍有不少疑慮，大型企業績後看俏及回購等因素，未必足以為大市提供持續動力。雖然現時仍未見港股大幅回調的先兆，但上望空間其實相當有限，策略上暫未宜作短線方向性部署。

據集團指，美圖的客戶增長及業務發展，一定程度受惠於其生成式人工智能的應用。除主一步提升其產品的吸引力外，集團亦圍繞「數字內容垂直場景需求構建AI工作流」建立生產力工具，當中其「美圖設計室」，收入便按年增長了1.5倍。

走勢上，美圖過去兩個月，已逐步在2.2港元水平覓得支持，形態上更形成了小圓底，近日股價有所轉強，14天RSI重回強勢區域，短線暫受制於50天線，即2.4元位置，一旦企穩，可望配合整體港股走勢改善，中線上望阻力位2.7元位置；惟如失守2.13元的前低位，則股價或須進一步尋底。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)