道指升228點　港股ADR跌129點

美國主要通脹數據符預期，市場預期聯儲局9月啟動減息的行動不變，美股周五(30日)反覆做好，3大指數更以貼近全日高位收市。道瓊斯指數收報41,563點，升228點或0.55%。納斯達克指數收報17,713點，升197點或1.13%。標準普爾500指數收報5,648點，升56點或1.01%。

總計全周，道指升0.94%，標指升0.25%，但納指跌0.92%。至於整個8月，道指升近1.8%、納指及標指分別升0.65%和2.28%。

個股方面，英偉達(Nvidia)周五反彈1.5%，另戴爾上調年度營業收入和利潤預期後亦升逾4%。此外，英特爾據報計劃推行徹底改革，股價飆升9.5%，為表現最好道指成分股；相反Salesforce回吐1.6%，為表現最差道指成分股。

反映中國概念股表現的金龍指數反彈1.2%。但港股預托證券(ADR)則偏軟，報17,860點，較本港低129點或0.72%。

股神巴菲特周五94歲生日，他的旗艦投資巴郡本周市值亦突破1萬億美元，成為首家破萬億的非科技公司，巴郡A股股價也創歷史新高，首次升穿70萬美元的關口，周五收報71.53萬美元，升1.85%。

美國7月個人消費開支(PCE)物價指數按年升2.5%，符合預期；撇除食品及能源後的核心PCE物價指數按年升2.6%，更略低於預期。數據又顯示，7月美國居民個人收入按月則增長0.3%；個人開支按月增長0.5%。另外，8月消費信心亦上升，美國密歇根大學8月消費者情緒指數終值升至67.9，結束過去連續4個月跌勢。