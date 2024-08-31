廖嘉豪：歐元續跑輸英鎊及商品貨幣

歐元兌英鎊截至8月29日單周下跌0.9%，最低曾跌至0.8405，符合上周提及可先下試0.84預期。歐元兌美元上周亦跌0.3%，亦符合走弱預期。歐元區大國德國上周公布Ifo商業景氣指數顯示，8月經濟景氣進一步惡化，整體指數從7月的87.0下跌至86.6。

汽車出口預期跌至2008年和2020年以外最低，或反映德國汽車需求疲弱或與美國和中國兩國的貿易關係存不確定性，歐元區短期經濟復甦迹象或仍較其他地區弱，加上9月季節性表現較利好美元，過去10年中有8年美元在9月均錄得正回報，疊加美國大選對美元的順風因素，以及潛在貿易議題對歐元區壓力，料歐元兌美元或在1.1202見頂，或重回今年大部分時間的交易區間1.055至1.095，並可能繼續跑輸英鎊。

歐元上周亦大幅跑輸商品貨幣，歐元兌澳元及兌紐元單周分別跌1.7%及2.3%。美元在9月回升無疑或增加整體外幣調整壓力，尤其紐元兌美元由7月29日低位升近7%，澳元兌美元由8月5日低位升近5%，借機回吐亦非不合理。

但澳洲基本因素仍支持澳洲央行較其他央行更鷹，上周公布的7月澳洲CPI雖涉及電力補貼對整體趨勢的雜訊，但澳洲住屋租金仍具黏性，按月升0.6%，即使澳洲下半年整體通脹放緩，住屋租金通脹今年內或仍高企。

花旗分析員維持預期澳洲央行將於2025年2月才首次減息0.25厘，終端利率將從目前4.35厘減至跌至3.6厘，整個周期共減息0.75厘，減息周期或較其他央行淺。澳元在美元轉強下或重回0.65-0.68交易區間，55天線0.6656支持或較強，短期上升空間或限制在0.6830水平，2023年12月高位0.6871或為重大阻力。投資者若持有歐元、瑞士法郎或紐元，美元明顯轉強前除可先行止賺外，亦可考慮部署至澳元。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪