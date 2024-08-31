【致富智庫】拒當月光族！揀啱儲蓄法　輕鬆年袋6萬

今時今日物價高昂，不過薪酬加幅往往追不上通脹升幅，加上目前網購盛行，消費誘惑多，打工仔每月開支一點也不少，一不小心很快就「成份糧使晒」，其實坊間有眾多無痛儲蓄大法，總有一款「啱你心水」，只要「的起心肝」，儲錢並非難事，今日就跟大家睇睇幾個儲錢大法。

1.365天儲錢法

365天儲錢法操作簡單，就是第一天儲一元，第二天儲兩元，如此類推，一年共可儲下超過6萬元，打工仔可以從中培養儲蓄習慣，積少成多，如此一來負擔也不會太大。

2.52周儲錢法

一年有52周，打工仔在每周逐漸提高儲蓄金額，如第一周儲50元，第二周就儲100元，第三周則儲150元，如此類推，在第52周當周儲2,600元，即一年會儲到6.89萬元。「52周儲錢法」跟「365天儲錢法」類似，形式就好像一個遊戲，某程度上可提升打工仔對儲蓄的興趣，適合儲蓄新手及學生，但隨着時間過去，每周儲蓄的金額愈來愈高，有點先甜後苦的感覺，因此往後可能要稍為控制開支。起初可以從一筆較少的錢着手，不過起始金額愈高，儲到的錢就愈多。

3.零錢整付儲錢法

這種方法非常適合經常使用現金支付的人，他們每次以現金支付後，可把零錢儲起，不知不覺就有一筆儲蓄，但不太方便的是，之後可能要親身到銀行把款項存入戶口。

4.333儲錢法

顧名思義，這個方法需要打工仔把月入分成3份，分別是必要開支、儲蓄及應急錢，必要開支包括水電、租金及飲食等，不過也可以按個人需要作靈活調整，如果打工仔月入1.5萬元，一年也可以儲下6萬元。

5.6罐子理財法

方法出自於商人T. Harv Eker著作《有錢人想的和你不一樣》，當中鼓勵將收入分至6個代表不同財務目標罐子中，分類較仔細。打工仔未必真的需要準備6個罐子，只需把月入分成6份。

其中，55%作日常生活開支，佔比最重，如果超出上限，就要刪除不必要的開支或設法提高收入。10%用來追求財富自由，如投資股票、債券、基金及創業等，投資收益宜放在帳戶滾存，透過複息效應「變大舊錢」。長期儲蓄佔10%，以支付買樓首期、旅遊等大額開支，不過宜對這些開支設優先次序，免增加負擔。

把10%投放於教育，用來自我增值及提升職場競爭力，包括買書、報讀課程等。休閒娛樂同樣佔10%，開支包括與朋友聚餐、看電影等，以獎勵自己並保持工作原動力。此外，預留5%在捐贈方面，如用來支付紅白二事開支、慈善捐款等。

6.4本存摺儲錢法

這個儲錢法源自南韓理財專家高敬鎬，他在《4本存摺穩穩賺，小薪也能變大錢》一書中提出用4本不同存摺來管理及分配資金，當中分別代表4個不同帳戶。其中一個帳戶作出糧之用，每月收到人工後，扣除固定開支如水電煤及租金後，把餘下的錢分配至其餘3個帳戶。

設立消費的帳戶以管理， 如食物、娛樂及交通等變動開支。備用帳戶用來儲應急錢，結餘宜維持在每月開支總和的3倍或以上。每月扣除所有開支後的剩餘資金可存入投資帳戶，須留意的是，若備用帳戶資金未達標，餘額宜優先存入備用帳戶。

7.100法則儲錢法

打工仔以100減去自己實際年齡，得出開支佔收入比例。若你今年36歲，36%收入需用來儲蓄，剩下的64%用於其他開支，如果月入3萬元，每月儲蓄金額為1.08萬元，一年將會儲到12.96萬元，認真和味。不過，隨着年齡增加，儲蓄的比例也相應增加。

8.偶像儲錢法

這是一個在日韓中學生極之流行的儲錢法，學生根據偶像的活動去進行個人儲蓄。如果喜歡的偶像在社交媒體發出一個限時動態訊息，就儲下10元；開啟直播就儲30元；在綜藝節目亮相就儲50元；開演唱會就儲1,000元等。這個方法可以提升儲錢的幸福感，如同感到偶像就在身旁鼓勵自己。