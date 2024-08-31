陳樂怡：康師傳估值吸引　目標價12元

投資者未來一周宜留意美國8月非農就業報告，以評估美聯儲減息路徑。踏入9月，除了關注9月聯儲局議息會議外，另外美國總統候選人特朗普及賀錦麗首場電視辯論同樣值得注視，總統大選選情不確定性或會為市場帶來波動。港股方面，基本面偏弱，大市成交偏少，恒指料續受制於18,000點。

筆者看好公司提升產品組合，擴大無糖茶飲系列，捕捉高增長的細分賽道。儘管公司年內接連就旗艦產品加價或會對收入帶來短線壓力，但目前市場銷售反應仍是在公司預期之內。展望未來，預期產品創新、渠道管理加強，以及主要原材料價格趨穩將可支持利潤率進一步向上。現價對應24財年預測市盈率15.3倍，低於過去5年平均水平。派息比率達100%，預測股息率6.7厘，估值吸引。目標價12元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)