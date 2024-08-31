陳樂怡：康師傳估值吸引 目標價12元
2024年08月31日 21:30
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（中新社圖片）
投資者未來一周宜留意美國8月非農就業報告，以評估美聯儲減息路徑。踏入9月，除了關注9月聯儲局議息會議外，另外美國總統候選人特朗普及賀錦麗首場電視辯論同樣值得注視，總統大選選情不確定性或會為市場帶來波動。港股方面，基本面偏弱，大市成交偏少，恒指料續受制於18,000點。
個股推介康師傳控股(00322)。康師傳上半年收入為412.01億元人民幣，按年輕微增長0.7%，惟得益於毛利率擴張逾2個百分點，推動純利按年增長15.1%至18.85億元人民幣。管理層預計全年純利可錄低至中雙位數增長，同時計劃在未來三至五年致力提升盈利質素，同時平衡收入增長及穩定市場份額。公司預計未來收入增長動力將會來自單價提升。
筆者看好公司提升產品組合，擴大無糖茶飲系列，捕捉高增長的細分賽道。儘管公司年內接連就旗艦產品加價或會對收入帶來短線壓力，但目前市場銷售反應仍是在公司預期之內。展望未來，預期產品創新、渠道管理加強，以及主要原材料價格趨穩將可支持利潤率進一步向上。現價對應24財年預測市盈率15.3倍，低於過去5年平均水平。派息比率達100%，預測股息率6.7厘，估值吸引。目標價12元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)