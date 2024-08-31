郭家耀：華旅遊需求強　利好龍頭股

內需股整體今次中期業績表現差強人意，但旅遊股錄得較理想增長，顯示內地民眾未有減少相關開支，加上早前股價調整甚多，在業績支持下近期表現跑贏大市。

公司第二季收入按年增加48.1%至42.5億元。來自交通票務服務的收入增長16.6%至17.4億元，主要受票務量增加，以及增值產品和服務提升所推動。機票票務業務季度收入創新高，機票票務總量按年增近20%，優於行業，而且國際機票票量創新高，增長160%以上。上季住宿業務收入按年上升12.8%至11.9億元，創新高。

展望未來，同程旅行表示，進入第三季度，觀察到旅遊需求隨着暑假開始有明顯的增長，在不同旅遊場景的需求多樣化下，帶來巨大商機。公司對中國旅遊業的前景保持樂觀。公司又指，正在戰略性地擴大國際業務版圖，亦將強化酒店管理及度假業務，加強在產業鏈中的影響力。同程業績表現理想，業務策略亦受市場歡迎，預料股價有正面反應。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)