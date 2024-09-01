陳鳳珠：家電以舊換新具針對性

商務部等四部門進一步做好家電以舊換新工作的通知，各地自主確定補貼「8+N」類家電品種，通知要求各地要統籌使用中央與地方資金，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機8類家電產品給予以舊換新補貼，補貼標準為產品的最終銷售價格的15%，對購買1級及以上能效或水效的產品，額外再給予產品最終銷售價格5%的補貼。而每位消費者於每類產品可補貼1件，每件補貼金額最高為2,000元人民幣，由於今次補貼力度大，預期將可促進家電消費顯著增加。

早前，發改委、財政部等部門表示統籌安排3,000億元人民幣的超長期特別國債資金，加大支持大規模設備更新和消費品以舊換新，其中家電以舊換新補貼資金按總體9:1的原則實行央地共同承擔，東部、中部、西部地區中央承擔比例分別為85%、90%、95%，而各省級財政根據中央資金分配情況按比例安排配套資金。今次向地方直接安排資金，顯示賦予地方更大的自主權，並鼓勵地方採用支付立減、發放個人實名代金券等不同方式，盡快以真金白銀將優惠直達消費者，料吸引力會提升。除通知所述8類家電外，亦鼓勵地方結合當地居民消費習慣、消費市場的實際情況、產業特點等對其他家電品種予以補貼並明確相關補貼標準，因此今次補貼覆蓋的產品範圍較廣，並具地方消費的針對性，相信會有更多消費者受惠。

其實，商務部今年初提出推動汽車換能、家電換智、家裝廚衞煥新等一系列政策舉措，據國統局的數據顯示，今年首7個月，限額以上單位高能效等級家電、智能家電零售額增速近兩位數，顯示政策奏效。而新一輪的以舊換新政策除可培育壯大新型消費外，更加快淘汰落後產能，推動經濟社會向綠色化低碳化轉型。同時，政策落實時間正值家電的消費旺季，預期成效將更為顯著。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)