葉尚志：中海油保持良好成本競爭優勢

港股仍在延續由8月初開始的反彈行情，在美國聯儲局即將在9月中減息的預期下，市場氣氛總體得以保持偏好，相信是現時支撐港股的主要因素之一。另一方面，隨着權重藍籌股業績陸續公布後，都促使了盤內資金出現重新調配，雖然情況加劇了個股分化各走極端的行情，但同時也令到市場形成炒股不炒市的狀態，對市場氣氛也可以帶來一定的保溫作用。

事實上，公司推進提質增效升級行動的效益持續獲得了驗證，一方面，油氣淨產量同比增加了9.3%，達到有3.6億桶，另一方面，桶油主要成本為27.75美元，也能夠保持良好的成本競爭優勢。值得注意的是，中海油股價在年內已累漲了有70%，不排除有升後整固整理的要求，但是在業績表現良好下，加上中期派息增加有25%，估計都可以進一步增強對股價的支撐推動力。建議可於20元以下吸納，目標看24元，止蝕可定在17.3元。

第一上海首席策略師葉尚志