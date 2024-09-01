積金局：全年就拖欠供款發37.6萬份付款通知書

積金局發表《2023-24年報》顯示，截至2024年3月底，強積金總資產值為11,800億元，當中9,020億元（約76%）為供款，其餘2,810億元（約24%）為投資回報。期內，可扣稅自願性供款帳戶有76,000個，總供款額105.1億元，有330萬個帳戶（佔全數1,110萬個帳戶約29.8%）的強積金是根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的成分基金，總資產值1,177.6億元，佔強積金總資產值約10%。

積金局年內巡查了1,234間僱用場所，就拖欠供款個案發出376,300份付款通知書，以及成功為96,600名僱員討回共1.55億元拖欠供款。

積金局主席劉麥嘉軒表示，年內最重要的成果是「積金易」平台項目取得重大進展，隨着「積金易」啟用，首名受託人已於2024年6月把旗下計劃成員帳戶資料轉移至平台，其他受託人會按照其管理資產規模「先細後大」的原則，隨後逐一加入平台，到2025年年底完成。「積金易」推出後，將驅動強積金收費下調，讓積金局踏出重要的一步，為計劃成員的強積金儲蓄增值，令強積金制度邁進「數碼新世代」。

另外，為標誌強積金制度積金新世代，積金局以嶄新手法製作3D全動畫短片，積金局主席劉麥嘉軒及行政總監鄭恩賜一齊走進數碼世界，介紹積金局重點工作。