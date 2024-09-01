藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE推樓按及現金回贈

市區餘貨盤增加回贈變相減價。會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，以現樓形式作新一輪銷售，周六(31日)修訂價單，增設按揭貸款計劃及多項現金回贈，個別單位最高可獲14.75%回贈，扣減回贈後呎價降至約15,683元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，價單新增「輕鬆置業按揭貸款」，買家無須通過壓力測試，只須提供香港收入證明及足夠文件證明其還款能力，可獲批最高八成第一按揭貸款額，貸款年期最長為3年。貸款按月分期償還，利息為最優惠利率(P)減1.75厘，現P為5.875厘。若不使用上述按揭，可獲2%特別現金回贈。同時新設「300天現金優惠付款計劃」，提早120日成交可獲回贈6.5%。KOKO HILLS系列至今累沽555伙，套現逾44.93億，平均成交呎價約19,014元。

參考修訂價單，KOKO MARE的第8座2樓K室，實用面積432方呎兩房，現時折實價794.7萬元，除了上述提前成交及特別現金回贈之外，亦可享印花稅現金回贈，優質物管服務優惠回贈，無憂家居補助回贈，合計約14.75%，回贈金額可達117.2萬元，扣除回贈後售價約677.5萬元，呎價約15,683元，較去年3月最初推出時低約14%。